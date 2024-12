Nitriansky kraj podporil rozvoj stredných škôl a gymnázií v kraji

Nitra 31. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v tomto roku výrazne podporil rozvoj stredných škôl a gymnázií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. "Rekonštruovali sme školské budovy, triedy či špeciálne učebne. Investovali sme do športových areálov, modernizácií školských zariadení i inovatívnych technológií," informoval predseda NSK Branislav Becík.



V stredných školách na juhu kraja odštartoval projekt Zásobovanie lokálnymi potravinami. Pilotný projekt v skúšobnej verzii spustili v okrese Nové Zámky, aktuálne je do neho zapojených šesť škôl. "Ideme cestou zásobovania nášho regiónu lokálnymi potravinami od prvovýrobcov. Aktuálne máme ďalších asi 100 škôl či zariadení sociálnych služieb, ktoré chceme do tohto projektu začleniť," uviedol Becík.



Stredné zdravotnícke školy v Nitre a Nových Zámkoch od začiatku tohto roka používajú najmodernejšiu technológiu na štúdium anatómie. Študenti môžu vďaka špeciálnym okuliarom priamo pred sebou interaktívne otáčať, nakláňať, zväčšovať či oddeľovať sústavy ľudského tela. "Inovatívnu technológiu sme zabezpečili na oboch školách finančným príspevkom po 56.000 eur. Technológia zobrazuje odborné názvy v latinskom aj slovenskom jazyku," zhodnotil Becík.



Na komplexnú rekonštrukciu Gymnázia na Bernolákovej ulici v Šuranoch vyčlenil NSK zo svojich zdrojov viac ako 653.000 eur. Stredná odborná škola techniky a služieb v Nitre z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a NSK v hodnote viac ako 600.000 eur vynovila dielne pre učebný odbor autoopravár. Podobné priestory buduje krajská samospráva aj na Strednej odbornej škole technickej v Komárne. "Prínosom týchto projektov je skvalitnenie podmienok odborného vzdelávania aj zvýšenie záujmu o ponúkané odbory," uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



Po 52 rokoch sa podarilo zrekonštruovať aj učebňu chemického laboratória na Strednej odbornej škole potravinárskej v Nitre. Nábytok vyrobili žiaci SOŠ drevárskej v Topoľčanoch, ktorej NSK pomohol modernizáciou odborných učební. Do dielní pribudli nové drevoobrábacie stroje, gravírovací laser a šijacie stroje.