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Nitriansky kraj pokračuje v opravách vybraných úsekov ciest

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Opravy ďalších piatich úsekov krajských ciest pripravuje NSK v rámci druhej etapy projektu Zvýšenie bezpečnosti.

Autor TASR
Nitra 20. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra pokračuje v modernizácii vybraných úsekov ciest druhej a tretej triedy. V rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti cestári aktuálne pracujú na piatich úsekoch ciest v piatich okresoch, informoval predseda NSK Branislav Becík.

Práce sú realizované na ceste III/1566 Sikenica - Lontov - Lontó v okrese Levice, na ceste III/1641 Janíkovce - Nitra, extravilán, medzi obcami Malé Bedzany - Veľké Bedzany v okrese Topoľčany na ceste III/1711, v úseku Gbelce - Diva v okrese Nové Zámky na ceste III/1520 a v Zlatnej na Ostrove - intravilán v okrese Komárno na ceste III/1461. Cestári menia na vozovkách opotrebovaný asfalt a v niektorých úsekoch aj podložie, spevňujú krajnice, čistia priekopy i priepusty či obnovujú dopravné značenie.

Opravy ďalších piatich úsekov krajských ciest pripravuje NSK v rámci druhej etapy projektu Zvýšenie bezpečnosti. Práce by sa mali začať koncom leta, potvrdil Becík.
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