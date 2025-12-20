< sekcia Regióny
Nitriansky kraj pokračuje v príprave a obstarávaní kompy cez Váh
Nová kompa po rokoch obnoví spojenie medzi Vlčanmi, Nededom, Žihárcom, Kolárovom a priľahlými obcami na jednej strane Váhu a Selicami a Palárikovom na druhej strane rieky.
Autor TASR
Vlčany 20. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v procese prípravy a obstarávania novej kompy cez rieku Váh v úseku Vlčany - Selice. Podľa riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca ide o jeden z najdôležitejších dopravných projektov budúceho roka.
Nová kompa po rokoch obnoví spojenie medzi Vlčanmi, Nededom, Žihárcom, Kolárovom a priľahlými obcami na jednej strane Váhu a Selicami a Palárikovom na druhej strane rieky. „Uvedomujeme si, že ľudí absencia kompy oberá o ich čas a v neposlednom rade aj peniaze. To sú dôvody, prečo od projektu neupustíme,“ skonštatoval Privalinec.
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka je proces prípravy naštartovaný. „Spustením novej bezmotorovej kompy obyvateľom ušetríme minimálne 40 minút cestovania po obchádzkových trasách, ktoré aktuálne obyvateľom juhu strpčujú život. V roku 2026 plánujeme pokračovať v investíciách. Verejné obstarávania sú síce zdĺhavé a náročné, no aj napriek tomu sa nám darí pripravovať spúšťať veľké projekty,“ dodal Becík.
