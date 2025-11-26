< sekcia Regióny
Nitriansky kraj pokračuje v rekonštrukcii mosta v Kolárove
Prvá etapa sa začala v polovici septembra.
Autor TASR
Kolárovo 26. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v rekonštrukcii mosta v Kolárove, v časti Veľký Ostrov. Ako informoval, aktuálne sa tu začala druhá fáza stavebných prác.
Prvá etapa sa začala v polovici septembra. Zhotoviteľ počas nej odstránil pôvodné asfaltové vrstvy, rímsy, zábradlia a poškodené časti nosnej konštrukcie. „Zrealizoval novú časť opôr, úložné prahy, nosnú železobetónovú dosku, izolácie, betónovú rímsu a zábradlové zvodidlo,“ uviedol NSK.
Premávka na moste zostáva naďalej čiastočne obmedzená a vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Verejnosť prosíme o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia,“ doplnil NSK.
Prvá etapa sa začala v polovici septembra. Zhotoviteľ počas nej odstránil pôvodné asfaltové vrstvy, rímsy, zábradlia a poškodené časti nosnej konštrukcie. „Zrealizoval novú časť opôr, úložné prahy, nosnú železobetónovú dosku, izolácie, betónovú rímsu a zábradlové zvodidlo,“ uviedol NSK.
Premávka na moste zostáva naďalej čiastočne obmedzená a vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu. „Verejnosť prosíme o trpezlivosť, ohľaduplnosť a dodržiavanie dočasného dopravného značenia,“ doplnil NSK.