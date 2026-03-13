< sekcia Regióny
Nitriansky kraj pokračuje v rekonštrukcii cesty II/524
Ide o takmer 16-kilometrový úsek regionálnej komunikácie, ktorá prepája mestá Levice a Banská Štiavnica.
Autor TASR
Drženice 13. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pokračuje v rekonštrukcii cesty II/524 medzi obcami Drženice v Levickom okrese a hranicou s Banskobystrickým samosprávnym krajom. Ako informoval NSK, ide o takmer 16-kilometrový úsek regionálnej komunikácie, ktorá prepája mestá Levice a Banská Štiavnica.
Na stavbe aktuálne prebiehajú práce na rekonštrukcii vozovky za obcou Bátovce v smere na Bohunice. „Na väčšine úseku je už pôvodný asfalt odstránený. Nasledovať bude obnova krytu vozovky. Túto činnosť by mal zhotoviteľ Eurovia SK, a. s. dokončiť v závislosti od počasia do Veľkej noci. Následne budú práce pokračovať v smere na obce Jabloňovce a Uhliská,“ uviedol NSK.
Na ceste sú hotové úseky v katastrálnych územiach obcí Kmeťovce, Horné Žemberovce a Jalakšová. Priamo v Bátovciach je už položený nový asfaltový koberec, spevnili sa tu krajnice, upravilo odvodnenie a doplnilo dopravné značenie. „Projekt je spolufinancovaný z európskych zdrojov, celkový rozpočet stavby presahuje 1,6 milióna eur. Rekonštrukciu chceme ukončiť najneskôr do začiatku leta,“ doplnil NSK
Na stavbe aktuálne prebiehajú práce na rekonštrukcii vozovky za obcou Bátovce v smere na Bohunice. „Na väčšine úseku je už pôvodný asfalt odstránený. Nasledovať bude obnova krytu vozovky. Túto činnosť by mal zhotoviteľ Eurovia SK, a. s. dokončiť v závislosti od počasia do Veľkej noci. Následne budú práce pokračovať v smere na obce Jabloňovce a Uhliská,“ uviedol NSK.
Na ceste sú hotové úseky v katastrálnych územiach obcí Kmeťovce, Horné Žemberovce a Jalakšová. Priamo v Bátovciach je už položený nový asfaltový koberec, spevnili sa tu krajnice, upravilo odvodnenie a doplnilo dopravné značenie. „Projekt je spolufinancovaný z európskych zdrojov, celkový rozpočet stavby presahuje 1,6 milióna eur. Rekonštrukciu chceme ukončiť najneskôr do začiatku leta,“ doplnil NSK