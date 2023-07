Nitriansky kraj ponúka všetkým obciam v regióne dotáciu 5000 eur

Nitra 12. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) bude dotáciami podporovať mestá a obce na svojom území. Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré umožňuje čerpať dotácie všetkým 354 obciam v kraji, v stredu schválili krajskí poslanci.



Maximálna výška dotácie je 5000 eur. NSK už na tento účel vyčlenil takmer 1,8 milióna eur. Podľa slov riaditeľa Úradu NSK Petra Privalinca ide o peniaze, ktoré kraj zo svojho rozpočtu nevyčerpal na plánované investície. Samosprávy, ktoré budú o dotácie žiadať, môžu 5000 eur využiť na viac ako 20 rôznych oblastí. Okrem investícií do verejných priestorov ich môžu použiť napríklad na likvidáciu čiernych skládok, prevenciu proti povodniam či kriminalite, sociálnu starostlivosť a ďalšie opatrenia. "Dotácia v zmysle navrhovaného VZN môže byť poskytnutá oprávneným žiadateľom v prípade splnenia kritérií a podmienok poskytnutia dotácie," konštatuje sa v dôvodovej správe k prijatému VZN.



Úrad NSK v nej tiež zdôraznil, že pomoc pre samosprávy prichádza v čase, keď mestám a obciam výrazne stúpli náklady na energie. Podľa viacerých krajských poslancov však VZN nesie znaky populistického gesta v čase, keď s vysokými nákladmi zápasí aj krajská samospráva. "Napríklad len v našich zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) nám chýba 400 miest. Nemáme peniaze na zvýšenie miezd ošetrovateľom. To je naozaj rekonštrukcia obecných úradov a kultúrnych domov viac ako rekonštrukcia našich ZSS," pýtala sa na rokovaní poslankyňa Anna Laurinec Šmehilová.



Predseda NSK Branislav Becík zdôraznil, že pomoc mestám a obciam je pomocou celému regiónu. "Sú tu samosprávy, ktoré nemôžu svietiť, nemajú na výplatu pre zamestnancov. Sú obce, kde starostka musí robiť aj ekonómku, keď odchádza z úradu, tak si po sebe pozametá a cez víkend sadí kvety, aby obec dobre vyzerala. A nakoniec si nevezme ani výplatu, lebo nemá z čoho. Toto je realita našich samospráv. NSK sa na to ďalej pozerať nechce, a preto sme sa rozhodli samosprávam pomôcť," skonštatoval Becík.



Podpredsedníčka NSK Martina Holečková si myslí, že plošné prideľovanie peňazí problémy miest a obcí nevyrieši. "Tak ako miestne samosprávy, tak aj vyšší územný celok prišiel o peniaze pre populistické rozhodnutia. Ja dnes nechcem robiť populistické rozhodnutie a rozdávať peniaze. Áno, tých problémov v samosprávach je veľmi veľa, ale 5000 eur ich nevyrieši. To je fakt," skonštatovala. "Je veľmi nešťastné hodnotiť toto VZN ako populistické. Ja som presvedčená, že starostovia a primátori dokážu použiť túto dotáciu na tú oblasť, kde to najviac potrebujú," reagovala poslankyňa Ildikó Agócs Kőrösi.



Krajskí poslanci napokon VZN o poskytovaní dotácií pre mestá a obce jednohlasne schválili. Ich rozhodnutie ocenili starostky a starostovia, ktorí na rokovanie Zastupiteľstva NSK prišli. Podľa šéfa Nitrianskeho regionálneho združenia ZMOS Ladislava Hrošša sa tak otvorili nové možnosti spolupráce miestnej samosprávy s NSK.