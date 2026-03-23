Nitriansky kraj ponúkne ambulanciám dotácie na nové prístroje
Kraj plánuje vyhlásiť výzvu v druhej polovici apríla 2026.
Autor TASR
Nitra 23. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje výzvu určenú poskytovateľom ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Tí budú môcť získať finančné prostriedky na nové prístrojové vybavenie.
Ako informoval kraj, zdroje na nákup prístrojov môžu získať všeobecné, gynekologicko-pôrodnícke i špecializované ambulancie. „Cieľom je kvalitnejšia diagnostika, prevencia aj liečba pre pacientov,“ uviedol Úrad NSK.
Kraj plánuje vyhlásiť výzvu v druhej polovici apríla 2026. Presný termín bude závisieť od konečného schválenia Ministerstvom zdravotníctva SR. „Na webovej stránke NSK sme už teraz zverejnili všetky dôležité informácie vrátane príručky, prezentácie a zoznamu oprávnených odborností ambulancií,“ pripomenul Úrad NSK.
