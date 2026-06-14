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Nitriansky kraj poskytne dotácie na rozvoj cesty sv. Cyrila a Metoda
Pomoc z dotačného programu je určená predovšetkým na realizáciu významných zážitkových podujatí, napríklad na festivaly, slávnosti či náboženské púte.
Autor TASR
Nitra 14. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne dotácie na aktivity, ktoré podporia trvalo udržateľný rozvoj Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Ako kraj informoval, termín na podanie a registráciu žiadosti o poskytnutie dotácie je do piatka 19. júna do 14.00 h.
Pomoc z dotačného programu je určená predovšetkým na realizáciu významných zážitkových podujatí, napríklad na festivaly, slávnosti či náboženské púte. Podporené môžu byť aj aktivity spojené s prezentáciou dobových remesiel, dobovej gastronómie či historických odevov.
Dotácie môžu ísť aj na kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity, značenie turistických chodníkov a cyklotrás a tiež na celoročnú prevádzku a sprístupňovanie pamiatkovej lokality alebo kultúrno-historickej pamiatky. „Celkový objem finančných prostriedkov na dotácie je 20.500 eur. Minimálna výška podpory na jeden projekt je 500 eur, maximálna 3000 eur. Finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne desať percent z hodnoty schválenej dotácie,“ pripomenul NSK.
Pomoc z dotačného programu je určená predovšetkým na realizáciu významných zážitkových podujatí, napríklad na festivaly, slávnosti či náboženské púte. Podporené môžu byť aj aktivity spojené s prezentáciou dobových remesiel, dobovej gastronómie či historických odevov.
Dotácie môžu ísť aj na kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity, značenie turistických chodníkov a cyklotrás a tiež na celoročnú prevádzku a sprístupňovanie pamiatkovej lokality alebo kultúrno-historickej pamiatky. „Celkový objem finančných prostriedkov na dotácie je 20.500 eur. Minimálna výška podpory na jeden projekt je 500 eur, maximálna 3000 eur. Finančná spoluúčasť žiadateľa je minimálne desať percent z hodnoty schválenej dotácie,“ pripomenul NSK.