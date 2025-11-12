< sekcia Regióny
Nitriansky kraj poskytol dotáciu na všeobecný rozvoj 352 obciam
Napriek konsolidačným opatreniam sa rozvoj miest a obcí nezastavil, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prostredníctvom dotačného programu Všeobecný rozvoj územia podporil počas troch rokov 352 z celkového počtu 354 obcí v kraji. Napriek konsolidačným opatreniam sa rozvoj miest a obcí nezastavil, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
Dotáciu vo výške 5000 eur využili samosprávy na opravy chodníkov, kultúrnych domov či sakrálnych pamiatok. Zmodernizovali verejné osvetlenie a obecné rozhlasy, obnovili či vybudovali detské ihriská, doplnili mobiliár alebo zakúpili novú komunálnu techniku. Viaceré samosprávy financovali z dotácie aj kultúrne, športové a spoločenské podujatia, skonštatoval Becík.
Najviac obcí si o podporu požiadalo v okrese Levice (88), nasledoval okres Nitra (62), Nové Zámky (61), Topoľčany (54), Komárno (41), Zlaté Moravce (33) a Šaľa (13).
