Nitriansky kraj poskytol dotáciu na všeobecný rozvoj 352 obciam

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Napriek konsolidačným opatreniam sa rozvoj miest a obcí nezastavil, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.

Autor TASR
Nitra 12. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prostredníctvom dotačného programu Všeobecný rozvoj územia podporil počas troch rokov 352 z celkového počtu 354 obcí v kraji. Napriek konsolidačným opatreniam sa rozvoj miest a obcí nezastavil, skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.

Dotáciu vo výške 5000 eur využili samosprávy na opravy chodníkov, kultúrnych domov či sakrálnych pamiatok. Zmodernizovali verejné osvetlenie a obecné rozhlasy, obnovili či vybudovali detské ihriská, doplnili mobiliár alebo zakúpili novú komunálnu techniku. Viaceré samosprávy financovali z dotácie aj kultúrne, športové a spoločenské podujatia, skonštatoval Becík.

Najviac obcí si o podporu požiadalo v okrese Levice (88), nasledoval okres Nitra (62), Nové Zámky (61), Topoľčany (54), Komárno (41), Zlaté Moravce (33) a Šaľa (13).
