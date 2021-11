Nitriansky kraj požiadal o pomoc poslancov pri presadzovaní priorít

Nitra 18. novembra (TASR) – Predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sú presvedčení, že NSK je oproti iným regiónom znevýhodňovaný a zabúda sa naň pri veľkých dopravných projektoch. Nepáči sa im ani spôsob čerpania financií z európskych fondov v novom programovom období.



Krajskí poslanci i vedenie vyššieho územného celku preto požiadali o pomoc poslancov Národnej rady (NR) SR, ktorí sú z Nitrianskeho regiónu. „Žiadali ich o súčinnosť pri presadzovaní rozhodujúcich záujmov NSK v kľúčových oblastiach,“ uviedla hovorkyňa predsedu NSK Oľga Prekopová.



Kraj kritizuje napríklad spôsob čerpania fondov, ktorý nedávno zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. NSK sa podľa jeho predsedu Milana Belicu rok a pol pripravoval na čerpanie týchto zdrojov, no konečná verzia bola známa až v septembri. „Až vtedy sa ukázalo, že z hľadiska celkového objemu zdrojov má ísť do regiónov 1,48 miliardy eur, čo považujeme za nedostatočné. Z tohto objemu je osobitne vyčlenená alokácia pre územie ôsmich krajov vo výške 889,3 milióna eur. To je v hlbokom rozpore s medializovanými stanoviskami podpory regiónov a ich rozhodovacích právomocí,“ zdôraznil predseda NSK Milan Belica.



Predstavitelia kraja žiadali od poslancov NR SR pomoc aj pri pretláčaní veľkých dopravných projektov. Podľa Belicu patrí NSK medzi regióny, na území ktorých bol v minulom období zo strany štátu investovaný do dopravy najmenší objem zdrojov a spolu s Košickým samosprávnym krajom má najnižší podiel diaľnic a rýchlostných ciest. „Je tiež neakceptovateľné a neospravedlniteľné, že výstavba novej elektrifikovanej dvojkoľajnej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom je zaradená do kategórie rozvojových projektov na 14. miesto pod čiarou s rozpočtom 133,5 milióna eur ako údajne nenávratná investícia. Pritom z pohľadu nášho kraja ide o strategickú investíciu,“ zdôraznil Belica.