Nitriansky kraj predĺžil zmluvu s poskytovateľmi výjazdového očkovania

Nitra 24. decembra (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) predĺži zmluvy so zdravotníckymi zariadeniami, ktoré v regióne zabezpečujú výjazdovú očkovaciu službu. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Ministerstvo zdravotníctva poverilo NSK očkovaním ešte vo februári minulého roku. Kraj od vtedy zabezpečuje fungovanie veľkokapacitných očkovacích centier v Nitre, Šali i Štúrove. Okrem toho má podpísanú zmluvu aj s nemocnicou v Leviciach a neštátnym zdravotníckym zariadením Medchir, ktoré pre NSK zabezpečujú výjazdovú očkovaciu službu.



Tá je určená predovšetkým ľudom na vidieku, ktorí potrebujú asistenciu, pretože sa nevedia zaregistrovať, nedokážu sa dopraviť do vakcinačného centra, prípadne sú imobilní. „NSK v roku 2021 vyčlenil na tento účel 103.000 eur, ktoré sú refundované z ministerstva zdravotníctva. Pretože sa 31. decembra končí zmluva s poskytovateľmi tejto služby a pandémia stále trvá, je potrebné organizovať výjazdové očkovanie do obcí v Nitrianskom kraji aj naďalej. Preto bolo nutné zmluvu predĺžiť aj na rok 2022,“ uviedla riaditeľka Úradu NSK Helena Psotová.



Pre oboch poskytovateľov výjazdovej očkovacej služby je v rozpočte NSK na budúci rok vyčlenených po 51.500 eur. „V prípade potreby a v nadväznosti na vývoj pandémie ochorenia COVID-19 budú z rozpočtu NSK vyčlenené dodatočné finančné prostriedky,“ dodala Psotová.