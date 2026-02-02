< sekcia Regióny
Nitriansky kraj pripravuje investície do školstva, kultúry i regiónov
Celková suma vynaložených prostriedkov prekročí sedem miliónov eur.
Autor TASR
Nitra 2. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) plánuje v roku 2026 viaceré investície, ktoré budú smerovať do školstva, kultúry, športu i do rozvoja regiónov. Ako informoval, celková suma vynaložených prostriedkov prekročí sumu sedem miliónov eur.
Do rekonštrukcií školských budov a areálov plánuje kraj investovať viac ako 3,2 milióna eur. „Peniaze sú určené predovšetkým na rekonštrukciu striech a elektroinštalácie, na energetické úspory či modernizáciu zázemia pre žiakov a učiteľov,“ uviedol Úrad NSK.
Podpora kultúry zahŕňa obnovu objektov Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, Tribečskej knižnice v Topoľčanoch či Jókaiho divadla v Komárne. Na rekonštrukcie kultúrnych objektov a podporu projektov v oblasti kultúry, cestovného ruchu a pamiatok smeruje takmer 1,6 milióna eur. „Športové kluby, ale aj ich aktivity v kraji podporíme v rámci dotačných programov sumou, ktorá presahuje 460.000 eur,“ pripomenul NSK.
Kraj okrem toho plánuje aj investície v regiónoch. „Pokračujeme s prípravou ďalšieho úseku Ponitrianskej cyklomagistrály a cez programy Župná päťtisícka a Leader NSK poputuje do miest či obcí takmer 1,9 milióna eur na chodníky, ihriská, kultúrne domy, verejné osvetlenie či komunálnu techniku,“ doplnil NSK.
