Nitriansky kraj pripravuje modernizáciu zariadení sociálnych služieb
ZSS Svetlo Olichov v okrese Zlaté Moravce zasa získa nový evakuačný výťah za 500.000 eur.
Autor TASR
Nitra 16. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje viaceré projekty na modernizáciu svojich zariadení sociálnych služieb (ZSS). Ako informoval, celkové investície dosiahnu 3,6 milióna eur.
Financie budú smerovať napríklad do rekonštrukcií kotolní, technických rozvodov, osvetlenia i bezbariérovosti. K väčším investíciám patrí prístavba ZSS Perla v Želiezovciach v Levickom okrese za vyše 1,5 milióna eur.
ZSS Svetlo Olichov v okrese Zlaté Moravce zasa získa nový evakuačný výťah za 500.000 eur. „Plánujeme tiež rekonštrukciu rozvodov vody a kanalizácie v ZSS Borinka v Nitre za takmer 350.000 eur. V ZSS Platan v obci Lontov v Levickom okrese investujeme 100.000 eur do novej hydroizolácie budovy,“ doplnil Úrad NSK.
