Nitriansky kraj pripravuje opravu mosta v Kolárove
Stavebné práce sú naplánované na šesť mesiacov v závislosti od poveternostných podmienok.
Autor TASR
Kolárovo 8. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu 55-ročného mosta nad Asódskym kanálom v mestskej časti Kolárova - Veľký Ostrov v Komárňanskom okrese. Ako informoval NSK, stavebné práce sú naplánované na šesť mesiacov v závislosti od poveternostných podmienok.
Zhotoviteľ začne so stavebnými prácami v utorok (9. 9.). „Most si vyžaduje zásadnú modernizáciu. Chceme, aby bol bezpečný, funkčný a pripravený zvládnuť dopravné zaťaženie aj v ďalších desaťročiach,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
Most bol postavený ešte v roku 1970 a jeho stavebno-technický stav bol pri poslednej prehliadke hodnotený stupňom VI, teda ako veľmi zlý. „Práce na rekonštrukcii sa začnú osadením dočasného dopravného značenia a budú pokračovať odstránením pôvodných zábradlí, asfaltových vrstiev, ríms, železobetónových nosníkov, úložných prahov a častí oboch opôr mosta. Základná konštrukcia zostane pôvodná, avšak opory a úložné prahy budú vybudované nanovo,“ opísal priebeh opráv Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou modernizácie mosta pri Kolárove bude aj zhotovenie prechodových oblastí, izolácií, nových ríms a asfaltových vrstiev vrátane rozšírenia krajnice pred a za mostom. „Okrem kompletnej obnovy nosnej konštrukcie a mostného zvršku sa na zachovaných častiach mosta vykoná sanácia. Osadí sa nové zvodidlo a obnoví trvalé dopravné značenie. Koryto Asódskeho kanála prečistíme a spevníme, aby bol most aj jeho okolie v optimálnom technickom stave,“ doplnil Takáč.
Náklady na rekonštrukciu dosiahnu sumu 260.000 eur. Počas stavebných prác ostane most prejazdný. „Doprava však bude vedená striedavo v jednom jazdnom pruhu a regulovaná prenosným dopravným značením,“ doplnil NSK.
