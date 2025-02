Nitriansky kraj pripravuje rekonštrukciu cesty v Hurbanove

Nitra 21. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje druhú etapu modernizácie cesty II/511 medzi Dolným Ohajom a Hurbanovom. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa, lehota na predkladanie ponúk je do 25. februára, informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.



NSK zároveň vyhlásil aj verejné obstarávanie na výkon stavebného dozoru. Uchádzači môžu predkladať svoje cenové ponuky do 6. marca. Po ich vyhodnotení by malo prísť k podpisu zmlúv s úspešnými uchádzačmi. "Predpokladáme, že to bude do konca marca," skonštatovala Vilčeková.



Financovanie projektu je zabezpečené zo zdrojov NSK a z európskych zdrojov prostredníctvom dotácie. Kraj podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú vo výške piatich miliónov eur. Celkové predpokladané investičné náklady vrátane nákladov na stavebný dozor sa pohybujú okolo 7,75 milióna eur s DPH. "Veľká časť financií na realizáciu projektu bude teda pochádzať zo zdrojov NSK," uviedla Vilčeková.



Cieľom projektu je zlepšenie bezpečnosti a plynulosti premávky a tiež zníženie prašnosti i hlučnosti dopravy. Projekt počíta s rekonštrukciou takmer 23-kilometrového úseku. Ak počas procesu verejného obstarávania nenastanú nepredvídané skutočnosti, stavebné práce by sa mali začať na jar tohto roka. Výraznejšie dopravné obmedzenie v tomto úseku počas stavebných prác investor nepredpokladá.