Nitriansky kraj pripravuje rekonštrukciu SOŠ techniky a služieb
Autor TASR
Nitra 14. januára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje obnovu budovy Strednej odbornej školy (SOŠ) techniky a služieb v Nitre. Kraj už vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác.
Ako sa uvádza vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, predpokladaná hodnota zákazky je 1.194.852,26 eura. „Navrhované práce zahŕňajú zreštaurovanie fasády, interiérových povrchov, výplní otvorov a odstránenie vlhkosti konštrukcií. Projekt rieši aj rekonštrukciu silnoprúdových elektrických rozvodov a v rámci stavebného objektu sa aplikujú bezbariérové opatrenia,“ konštatuje sa v opise projektu.
Objekt SOŠ je národnou kultúrnou pamiatkou a podlieha pamiatkovej ochrane. „Preto je potrebné pri jej obnove pristupovať k jednotlivým stavebným prácam so zvýšenou opatrnosťou a s ohľadom na zásady pamiatkovej obnovy,“ doplnil NSK.
