Nitriansky kraj pripravuje rekonštrukciu mosta ponad Telinský potok
Autor TASR
Vráble 26. marca (TASR) - Mesto Vráble pripravuje v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) rekonštrukciu mosta ponad Telinský potok. Most je podľa odborného hodnotenia v siedmom stupni stavebného stavu. Havarijný stav znamená nevyhnutnosť jeho komplexnej obnovy, informoval primátor Vrábeľ Viktor Németh.
Investorom rekonštrukcie je NSK, ktorý na rekonštrukciu vyčlenil 822.000 eur. Most je v jeho správe a vlastníctve. Zhotoviteľ prevzal stavenisko, aktuálne sa pracuje na nastavení dopravného riešenia počas výstavby.
