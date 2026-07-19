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Nitriansky kraj pripravuje výstavbu cyklotrasy

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Zámer už odsúhlasili aj krajskí poslanci.

Autor TASR
Nitra 19. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje projekt na výstavbu ďalšej časti Nitrianskej cyklomagistrály. Zámer sa týka úseku medzi obcou Vinodol, v časti Horný Vinodol (okres Nitra), a mestom Nové Zámky.

Zámer už odsúhlasili aj krajskí poslanci. Tí zároveň rozhodli, že nová etapa Ponitrianskej cyklomagistrály sa bude realizovať iba v prípade, že na ňu kraj získa peniaze z výziev na podporu budovania cyklotrás a z externých finančných zdrojov.

V súčasnosti je už vybudované prepojenie medzi obcami Koniarovce (okres Topoľčany) a Vinodol v dĺžke takmer 40 kilometrov. V tomto roku NSK odovzdal do užívania úsek Ponitrianskej cyklomagistrály v časti Nové Zámky - Martovce (okres Komárno) a aktuálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa na výstavbu úseku Nesvady - Martovce.

Úsek Horný Vinodol - Nové Zámky by tak zabezpečil prepojenie územia okresov Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. „Zároveň by spojil mestá Nitra, Šurany, Nové Zámky a Nesvady. Plánovaný úsek Horný Vinodol - Nové Zámky má dĺžku viac ako 22 kilometrov, pričom celková dĺžka Ponitrianskej cyklomagistrály po dobudovaní dosiahne takmer 80 kilometrov,“ doplnil NSK.
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