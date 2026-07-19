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Nitriansky kraj pripravuje výstavbu cyklotrasy
Zámer už odsúhlasili aj krajskí poslanci.
Autor TASR
Nitra 19. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje projekt na výstavbu ďalšej časti Nitrianskej cyklomagistrály. Zámer sa týka úseku medzi obcou Vinodol, v časti Horný Vinodol (okres Nitra), a mestom Nové Zámky.
Zámer už odsúhlasili aj krajskí poslanci. Tí zároveň rozhodli, že nová etapa Ponitrianskej cyklomagistrály sa bude realizovať iba v prípade, že na ňu kraj získa peniaze z výziev na podporu budovania cyklotrás a z externých finančných zdrojov.
V súčasnosti je už vybudované prepojenie medzi obcami Koniarovce (okres Topoľčany) a Vinodol v dĺžke takmer 40 kilometrov. V tomto roku NSK odovzdal do užívania úsek Ponitrianskej cyklomagistrály v časti Nové Zámky - Martovce (okres Komárno) a aktuálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa na výstavbu úseku Nesvady - Martovce.
Úsek Horný Vinodol - Nové Zámky by tak zabezpečil prepojenie územia okresov Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. „Zároveň by spojil mestá Nitra, Šurany, Nové Zámky a Nesvady. Plánovaný úsek Horný Vinodol - Nové Zámky má dĺžku viac ako 22 kilometrov, pričom celková dĺžka Ponitrianskej cyklomagistrály po dobudovaní dosiahne takmer 80 kilometrov,“ doplnil NSK.
Zámer už odsúhlasili aj krajskí poslanci. Tí zároveň rozhodli, že nová etapa Ponitrianskej cyklomagistrály sa bude realizovať iba v prípade, že na ňu kraj získa peniaze z výziev na podporu budovania cyklotrás a z externých finančných zdrojov.
V súčasnosti je už vybudované prepojenie medzi obcami Koniarovce (okres Topoľčany) a Vinodol v dĺžke takmer 40 kilometrov. V tomto roku NSK odovzdal do užívania úsek Ponitrianskej cyklomagistrály v časti Nové Zámky - Martovce (okres Komárno) a aktuálne realizuje verejné obstarávanie na zhotoviteľa na výstavbu úseku Nesvady - Martovce.
Úsek Horný Vinodol - Nové Zámky by tak zabezpečil prepojenie územia okresov Topoľčany, Nitra, Nové Zámky a Komárno. „Zároveň by spojil mestá Nitra, Šurany, Nové Zámky a Nesvady. Plánovaný úsek Horný Vinodol - Nové Zámky má dĺžku viac ako 22 kilometrov, pričom celková dĺžka Ponitrianskej cyklomagistrály po dobudovaní dosiahne takmer 80 kilometrov,“ doplnil NSK.