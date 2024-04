Nitriansky kraj rozdelí obciam dotácie v hodnote takmer 1,8 mil. eur

Nitra 22. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) zo svojho rozpočtu pridelí obciam dotácie na ich rozvoj. Ako kraj informoval, hodnotiaca komisia už v rámci dotačného programu Všeobecný rozvoj územia NSK schválila výšky dotácií pre jednotlivé obce.



NSK tento rok rozdelí medzi viac ako 350 obcí a miest na svojom území dotácie v celkovej hodnote takmer 1,75 milióna eur. "Môžeme skonštatovať, že všetky žiadosti, ktoré boli správne podané, boli aj odsúhlasené. To znamená, že do obcí vo všetkých ôsmich volebných obvodoch v NSK pôjde pomerne vysoká suma v podobe dotácií," povedala hovorkyňa NSK Silvia Zeumerová.



Ako doplnila, NSK podporí v obciach stovky rôznych projektov. "Napríklad v Modranoch vymenia vedenie verejného rozhlasu, vo Svätom Petre bude stáť v parku nové basketbalové ihrisko. Ipeľský Sokolec sa rozžiari vďaka verejnému osvetleniu, cintorín v Telinciach sa zasa zazelená vďaka výsadbe stromov a obyvatelia v Domadiciach sa môžu tešiť na letné kino vďaka novému dataprojektoru a novému plátnu. Sme radi, že aj takýmto spôsobom pomáhame a môžeme dotovať dobré veci. A tých bude veľmi veľa, pretože dotácie získali takmer všetky obce v našom kraji," doplnila Zeumerová.



Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o poskytovaní dotácií obciam na území Nitrianskeho kraja schválili poslanci Zastupiteľstva NSK v marci 2023. Ako sa uvádzalo v dôvodovej správe, NSK poskytuje podporu obciam v snahe zastaviť vyľudňovanie vidieckych oblastí. Obce môžu získať na svoje aktivity dotácie v maximálnej hodnote 5000 eur. Peniaze môžu využiť na takmer dvadsiatku rôznych aktivít vymenovaných vo VZN. Okrem budovania a rekonštrukcií komunikácii sú medzi nimi aj investície do kamerových systémov, výstavba detských ihrísk, revitalizácie verených priestorov, projekty zamerané nakladanie s odpadmi či poskytovanie sociálnych služieb.