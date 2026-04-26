Nitriansky kraj rozdelil dotácie na záchranu kultúrnych pamiatok
Autor TASR
Nitra 26. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne aj v tomto roku dotácie určené na záchranu a revitalizáciu národných kultúrnych pamiatok v regióne. Ako informoval Úrad NSK, celkovo sa o podporu z kraja uchádzalo 23 projektov.
Sedem z nich bolo neúspešných, ďalších 16 žiadostí uspelo. Celkovo dá NSK zo svojho rozpočtu na dotácie určené na obnovu národných kultúrnych pamiatok sumu 55.000 eur. O ich pridelení rozhodovala hodnotiaca komisia na základe kritérií stanovených vo všeobecne záväznom nariadení.
Medzi úspešnými projektmi sú rekonštrukcie rôznych pamiatok i opravy kostolov. Dotácie smerujú napríklad do obnovy Oponického hradu či na reštaurovanie kamenných náhrobných tabúľ a menzy v interiéri hrobky Esterházyovcov v Želiezovciach. Dotáciu získal aj projekt renovácie strechy Kostola sv. Klimenta v Močenku, obnovy veže Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Santovke a revitalizácia ďalších historických pamiatok.
