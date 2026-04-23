Nitriansky kraj rozdelil dotácie určené znevýhodneným ľuďom
Autor TASR
Nitra 23. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) schválil rozdelenie dotácií organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom v zložitej životnej situácii. Ako informoval, z dotačného programu Podpora sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov pôjde na tento účel 52.500 eur.
Podľa Úradu NSK sa o podporu uchádzalo 56 projektov. Deväť z nich bolo neúspešných, ďalších 47 žiadostí uspelo. „O pridelení dotácií rozhodovala hodnotiaca komisia na základe kritérií stanovených vo všeobecne záväznom nariadení (VZN),“ doplnil úrad.
Kraj podporil projekty, ktoré prinášajú konkrétnu pomoc priamo do komunít. Podľa VZN je maximálna výška dotácie na jeden projekt 3000 eur. „Podporené aktivity môžu byť realizované od 1. januára do 31. októbra 2026,“ pripomenul Úrad NSK.
