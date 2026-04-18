Nitriansky kraj sa chce stať najväčším cykloregiónom Slovenska
Projekt prepája päť organizácií cestovného ruchu, štyri regióny, desiatky obcí a stovky kilometrov cyklotrás do jedného spoločného celku.
Autor TASR
Nitra 18. apríla (TASR) - Nitriansky kraj má ambíciu stať sa najväčším cykloregiónom na Slovensku. K dosiahnutiu tohto cieľa má prispieť rozsiahly kooperačný projekt Cajgluj krajom, ktorý rozvíja Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Nitriansky kraj. Projekt prepája päť organizácií cestovného ruchu, štyri regióny, desiatky obcí a stovky kilometrov cyklotrás do jedného spoločného celku. Jeho výsledkom má byť ucelená cykloturistická ponuka, ktorá spojí infraštruktúru, služby aj zážitky, informoval predseda KOCR Dušan Rampašek.
Projekt nadväzuje na aktivity z minulého roka, keď vznikol základ vizuálnej identity a kreatívneho konceptu značky Cajgluj krajom. V tomto roku sa iniciatíva posúva do realizačnej fázy, ktorá prepája marketing, digitálnu prezentáciu, verejne prístupnú drobnú infraštruktúru, obnovu orientácie a značenia, zážitkové a interpretačné produkty aj koordináciu partnerov v území.
V rámci budovania infraštruktúry sa v regióne Podunajsko počíta s obnovou prístrešku pri Číčovskom mŕtvom ramene a s doplnením oddychového sedenia na trase EuroVelo 6. V oblasti Štúrovo Parkan pribudne verejne prístupný cykloprístrešok na konci slovenského úseku tejto trasy na slovensko-maďarskej hranici, ktorý posilní zázemie pre cykloturistov.
V Tekove sa pripravuje doplnenie cykloservisných stojanov, cyklostojanov a oddychových sedení v prírode, zároveň sa obnoví značenie na úseku Nová Dedina - Rybník. V Ponitrí sa zlepší orientácia na vybraných cyklotrasách a okruhoch, ktoré sú súčasťou prezentovanej ponuky regiónu.
Dôležitou súčasťou projektu budú aj nové aktivity pre návštevníkov. V regióne Ponitrie vznikne detská šifrovacia hra na trase Nitra - Ivanka pri Nitre aj náučný chodník svätého Cyrila a Metoda. Ponitrie pripraví sériu tematických cyklosprevádzaní, v Tekove sa uskutočnia dva cyklopikniky a podporí sa otvorenie cyklosezóny v Dolnom Piali.
V území Štúrovo Parkan sa pripravujú putovné podujatia vo formáte cyklokina a zároveň aj návrh interaktívneho náučného chodníka prepájajúceho históriu regiónu s cykloturistikou na trase EuroVelo 6, najmä pre rodiny s deťmi. V Podunajsku pribudne komunitný cyklovýlet ako nástroj zapojenia miestnych obyvateľov a podpory návštevnosti.
Cajgluj krajom prinesie prehľadnejšiu ponuku cykloturistiky v Nitrianskom kraji a uľahčí návštevníkom plánovanie výletov. Súčasťou budú aj informačné prvky priamo v teréne vrátane QR kódov, ktoré prepoja cyklotrasy s tipmi na výlety, služby a zaujímavé miesta v okolí. Súčasťou aktivít sú aj workshopy pre verejnosť, ktoré spoja samosprávy, podnikateľov a organizácie cestovného ruchu s cieľom posilniť spoluprácu a koordinovaný rozvoj cykloturistiky v kraji.
