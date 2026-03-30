Nitriansky kraj sa pridal k memorandu o Cyrilo-metodskej ceste
Autor TASR
Nitra 30. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa pripojil k memorandu o vzájomnej spolupráci pri budovaní a udržateľnom rozvoji Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda. Rozhodli o tom v pondelok na svojom rokovaní krajskí poslanci.
Ako sa konštatuje v schválenom materiáli, cieľom memoranda je spolupráca kraja s ďalšími 35 účastníkmi pri budovaní a udržateľnom rozvoji Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda. Sú medzi nimi napríklad mesto Nitra, nitrianske biskupstvo, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Archeologický ústav SAV v Nitre, obce i občianske združenia a spolky. Ako pripomenul NSK, ide o subjekty, ktoré majú vo vlastníctve alebo v správe pamiatky viažuce sa k Veľkej Morave či cyrilo-metodskej misii, prípadne sa týmto témam venujú výskumne alebo vo vzdelávaní.
Poslanci na rokovaní Zastupiteľstva NSK schválili aj znenie všeobecne záväzného nariadenia, v rámci ktorého bude možné udeliť dotácie na rozvoj cyrilo-metodskej cesty. „Celková hodnota financií vyčlenených na dotácie je 20.500 eur. Minimálna výška dotácie pre jedného oprávneného žiadateľa je 500 a maximálna výška 3000 eur,“ uviedol riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.
Európska kultúrna cesta svätých Cyrila a Metoda má viesť pútnikov po mestách a lokalitách po celej Európe, ktoré súvisia s misiou vierozvestcov na Veľkú Moravu. Prepája územie Slovenska napríklad s českým Velehradom, ale aj s talianskym mestom Aquileia či gréckym Solúnom a ďalšími lokalitami. „Ide o európsku cestu putovania, podobnú ako napríklad Svätojakubská cesta do Santiaga de Compostela. Výhodou Cyrilo-metodskej cesty je, že nesmeruje z bodu A do bodu B, ale umožňuje putovať po rôznych historických lokalitách a získavať zážitky pri spoznávaní krajiny, regiónu a pamiatok,“ priblížil poslanec Daniel Balko.
Podľa jeho slov má Cyrilo-metodská cesta ešte ďaleko k vybudovanej turistickej infraštruktúre, aká je napríklad na Svätojakubskej ceste. „Memorandum o spolupráci však umožňuje pokračovať v budovaní Európskej kultúrnej cesty svätých Cyrila a Metoda. Okrem toho vyčleňujeme na rôzne projekty na jej rozvoj 25.000 eur. Pre 35 inštitúcií to nie je veľa. Verím, že v ďalšom období budeme vedieť na tento účel vyčleniť zdroje, ktoré tento zámer podporia vyššou sumou,“ doplnil Balko.
