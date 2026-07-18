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Nitriansky kraj sa snaží prilákať lekárov dotáciami
Krajská poslankyňa Monika Kolejáková (KDH) v tejto súvislosti upozornila na rastúci nedostatok lekárov v Nitrianskom kraji.
Autor TASR
Nitra 18. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) aj tento rok poskytne zo svojho rozpočtu dotácie na podporu a rozvoj zdravotníctva. Krajskí poslanci ešte v júni rozhodli, že na tento účel pôjde vyše 131.000 eur.
Ako informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, dotácie sú určené na štyri oblasti. „V rámci výzvy na podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti získali dotácie tri subjekty, na oblasť Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prišlo 11 žiadostí, všetky sú podporené. Na príspevok na bývanie pre rezidentov a na podporu na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta prišlo nula žiadostí,“ skonštatoval Privalinec.
Krajská poslankyňa Monika Kolejáková (KDH) v tejto súvislosti upozornila na rastúci nedostatok lekárov v Nitrianskom kraji. „Za posledných päť rokov sa tu zatvorilo 53 ambulancií. Momentálne máme 22 lekárov nad 76 rokov a 61 nad 71 rokov. V príprave máme stále 31 lekárov, desať z tohto počtu je vždy na materskej dovolenke. Čiže máme potencionálne 21 lekárov. Ďalších 22 lekárov vo veku nad 76 rokov nám určite za chvíľku odíde,“ priblížila Kolejáková.
Na zlý stav v počte ambulancií upozornil aj krajský poslanec Henrich Varga (Tím kraj Nitra). „Podľa ministerstva zdravotníctva v Nitrianskom kraji potrebujeme v priebehu päť rokov okolo 70 lekárov. Ročne nám však prídu traja, výnimočne piati. To znamená, že sa nám nedarí zabezpečovať dostatočný počet lekárov. Čo robíme pre to, aby sme ich k nám prilákali? Asi nestačí iba niekde zavesiť výzvu a pasívne čakať,“ doplnil Varga.
Podľa Privalinca Úrad NSK intenzívne komunikuje s lekármi aj ambulanciami a využíva všetky komunikačné nástroje, ktoré má k dispozícii. „Ale keď nám do dotačnej schémy na bývanie pre rezidentov, alebo na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta nepríde žiadna žiadosť, tak s tým nič nemôžeme robiť. My túto možnosť ponúkame, ale záujem zo strany lekárov nie je,“ zdôraznil.
Viacerí poslanci upozornili na skutočnosť, že nedostatok ambulantných lekárov je celoslovenský problém. „Tým, že už niekoľko rokov podporujeme v NSK zdravotnú starostlivosť dotáciami pre lekárov a ambulancie, sme predbehli Ministerstvo zdravotníctva SR o celé roky. To hovorí samé za seba. Druhá vec je tá, že v regiónoch máme skutočný problém. Situácia je alarmujúca a je na nás, aby sme aktívne vyhľadávali lekárov, pretože o niekoľko rokov na vidieku nebude mať kto liečiť,“ doplnil poslanec Iván Farkas (Aliancia).
Ako informoval riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec, dotácie sú určené na štyri oblasti. „V rámci výzvy na podporu ambulantnej zdravotnej starostlivosti získali dotácie tri subjekty, na oblasť Poskytovanie zdravotnej starostlivosti prišlo 11 žiadostí, všetky sú podporené. Na príspevok na bývanie pre rezidentov a na podporu na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta prišlo nula žiadostí,“ skonštatoval Privalinec.
Krajská poslankyňa Monika Kolejáková (KDH) v tejto súvislosti upozornila na rastúci nedostatok lekárov v Nitrianskom kraji. „Za posledných päť rokov sa tu zatvorilo 53 ambulancií. Momentálne máme 22 lekárov nad 76 rokov a 61 nad 71 rokov. V príprave máme stále 31 lekárov, desať z tohto počtu je vždy na materskej dovolenke. Čiže máme potencionálne 21 lekárov. Ďalších 22 lekárov vo veku nad 76 rokov nám určite za chvíľku odíde,“ priblížila Kolejáková.
Na zlý stav v počte ambulancií upozornil aj krajský poslanec Henrich Varga (Tím kraj Nitra). „Podľa ministerstva zdravotníctva v Nitrianskom kraji potrebujeme v priebehu päť rokov okolo 70 lekárov. Ročne nám však prídu traja, výnimočne piati. To znamená, že sa nám nedarí zabezpečovať dostatočný počet lekárov. Čo robíme pre to, aby sme ich k nám prilákali? Asi nestačí iba niekde zavesiť výzvu a pasívne čakať,“ doplnil Varga.
Podľa Privalinca Úrad NSK intenzívne komunikuje s lekármi aj ambulanciami a využíva všetky komunikačné nástroje, ktoré má k dispozícii. „Ale keď nám do dotačnej schémy na bývanie pre rezidentov, alebo na vytvorenie nového lekárskeho pracovného miesta nepríde žiadna žiadosť, tak s tým nič nemôžeme robiť. My túto možnosť ponúkame, ale záujem zo strany lekárov nie je,“ zdôraznil.
Viacerí poslanci upozornili na skutočnosť, že nedostatok ambulantných lekárov je celoslovenský problém. „Tým, že už niekoľko rokov podporujeme v NSK zdravotnú starostlivosť dotáciami pre lekárov a ambulancie, sme predbehli Ministerstvo zdravotníctva SR o celé roky. To hovorí samé za seba. Druhá vec je tá, že v regiónoch máme skutočný problém. Situácia je alarmujúca a je na nás, aby sme aktívne vyhľadávali lekárov, pretože o niekoľko rokov na vidieku nebude mať kto liečiť,“ doplnil poslanec Iván Farkas (Aliancia).