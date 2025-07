Nitriansky kraj sa zapojí do budovania centra vodných športov

Komárno 6. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa zapojí do budovania centra vodných športov v Komárne. Krajskí poslanci už schválili uzatvorenie memoranda o partnerstve a spolupráci medzi NSK a občianskym združením Kajak & kanoe klub Komárno.



Krajské zastupiteľstvo odsúhlasilo ešte vo februári zapojenie NSK do projektu s názvom Modernizácia budovy Kajak & kanoe klubu Komárno v rámci výzvy vyhlásenej Fondom na podporu športu. Spolufinancovanie projektu do sumy 300.000 eur má ísť z rozpočtu kraja.



Cieľom podpísaného memoranda je potvrdenie spolupráce športového klubu a NSK pri budovaní centra vodných športov Nitrianskeho kraja v Komárne. Jeho účelom má byť vytváranie a poskytovanie priaznivých tréningových podmienok pre rozvoj začínajúcich športovcov, reprezentantov, olympionikov, ale aj pre deti a mládež zo širokého okolia.



Centrum má po dobudovaní slúžiť aj žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK. „Budú tu môcť absolvovať alternatívne vyučovacie hodiny, blokové výučby telesnej a športovej výchovy, prípadne sústredenia športových kolektívov,“ doplnil NSK.