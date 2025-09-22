< sekcia Regióny
Nitriansky kraj sa zapojí do prevencie neprenosných ochorení
Náklady na projekt budú hradené z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Autor TASR
Nitra 22. septembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) sa zapojí do projektu s názvom Prevencia neprenosných ochorení v slovenských samosprávnych krajoch. Jeho realizáciu na svojom pondelkovom rokovaní schválili krajskí poslanci.
Ako informovala vedúca odboru zdravotníctva na Úrade NSK Andrea Žáková, náklady na projekt budú hradené z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. „Oprávnenými žiadateľmi týchto projektov sú samosprávne kraje. Maximálna výška žiadaného grantového programu je 1.039.888 eur, spolufinancovanie sa nevyžaduje,“ uviedla Žáková.
Hlavným cieľom švajčiarsko-slovenského programu zdravie je zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí a zníženie miery výskytu neprenosných ochorení, ktorým sa dá predchádzať. Projekt má podporiť pilotné iniciatívy zamerané na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.
Jeho realizácia je naplánovaná v rokoch 2026 až 2028. „Je to projekt, ktorý z finančnej stránky pre NSK nepredstavuje žiadne riziko, pretože sa na ňom nemusí nijako finančne podieľať. Má však veľký prínos pre prevenciu neprenosných ochorení, ako sú demencia, alzheimer, vysoký krvný tlak či obezita. Ide o pilotné projekty, ktoré by mohli mať dosah na celé Slovensko,“ povedala krajská poslankyňa Monika Kolejáková.
Podľa NSK je súčasťou oprávnených aktivít napríklad zriadenie pozície koordinátora prevencie, výmena skúseností i rôzne iniciatívy na zvýšenie zdravotnej gramotnosti. Podporené môžu byť aj iniciatívy a kampane, ktoré sa zamerajú na zdravé správanie a životný štýl, prípadne identifikujú rizikové faktory alebo včasné príznaky ochorení.
