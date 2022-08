Nitriansky kraj sa zaviazal podporovať parašport

Nitra 3. augusta (TASR) - Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) Milan Belica podpísal Memorandum o vzájomnej spolupráci s predsedom Slovenského paralympijského výboru (SPV) Jánom Riapošom. Podpis memoranda schválili krajskí poslanci na júnovom zasadnutí Zastupiteľstva NSK. Spoločným cieľom je vzájomná propagácia, šírenie dobrého mena a podpora aktivít stredoškolskej mládeže so zdravotným znevýhodnením na území NSK, informoval Belica. Obe strany potvrdili vôľu vzájomne spolupracovať a rozvíjať v Nitrianskom kraji šport pre znevýhodnených – parašport.



NSK už v roku 2020 uzatvoril Memorandum o spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Zastupiteľstvo NSK schválilo vybudovanie Centra športu na Spojenej škole Slančíkovej v Nitre. Predpokladané náklady na jeho vybudovanie boli pred dvoma rokmi 11,5 milióna eur.



Ďalšie Memorandum o spolupráci má kraj uzavreté so Slovenským futbalovým zväzom, Spojenou školou Slančíkovej 2, Nitra s organizačnými zložkami a Futbalovou akadémiou Nitrianskeho kraja. Uzatvorené bolo vo februári tohto roka, na jeho základe bola podpísaná Zmluva medzi NSK a Futbalovou akadémiou Nitrianskeho kraja, ktorej NSK poskytne finančné prostriedky v maximálnej výške 252.000 eur na každý rozpočtový a kalendárny rok na preukázateľne vynaložené výdavky.



NSK podporuje aj športové projekty zo svojho rozpočtu v rámci dotačnej schémy na podporu športu. V predchádzajúcich troch rokoch bolo na dotácie na podporu športu vyčlenených spolu 1,75 milióna eur.



SPV má aktuálne podpísané štyri memorandá s jednotlivými samosprávnymi krajmi na Slovensku, ktorých cieľom je priniesť parašport do všetkých regiónov Slovenska a bližšie k ľuďom, ktorí by sa mu v budúcnosti mohli venovať. "Tento rok sme začali zvýšenú spoluprácu s vyššími územnými celkami. Ľudí so zdravotným znevýhodnením stále pribúda, aj preto sa usilujeme byť bližšie nielen k paralympionikom, ale aj ľuďom so zdravotným znevýhodnením," povedal Riapoš.