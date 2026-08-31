Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 31. august 2026Meniny má Nora
< sekcia Regióny

Nitriansky kraj sprejazdnil most v obci Lúčnica nad Žitavou

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Stavebné práce sa týkali celkovo 30,38 metra komunikácie vrátane mostného objektu.

Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 31. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v pondelok sprejazdnil zrekonštruovaný most na ceste tretej triedy v obci Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra. Kompletnou rekonštrukciou prešlo 56-ročné premostenie ponad potok Lúžtek, ktoré bolo v havarijnom stave. Súčasne obnovili aj časť cesty smerujúcej k mostu. TASR o tom informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.

Stavebné práce sa týkali celkovo 30,38 metra komunikácie vrátane mostného objektu. „Na zachovaných základoch sme vybudovali nové časti opôr, úložné prahy a železobetónovú nosnú konštrukciu. Most má dĺžku 9,4 metra a šírku 7,93 metra,“ uviedol Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.

Súčasťou rekonštrukcie boli nové izolácie, rímsy a asfaltové vrstvy, ako aj rozšírenie krajnice pred mostom a za ním. Na zachovaných častiach konštrukcie vykonali sanáciu a osadili nové zábradlie. Základy mosta zostali zachované. Zhotoviteľ zároveň prečistil a spevnil koryto potoka Lúžtek.

Uzáveru komunikácie využila Regionálna správa a údržba ciest Nitra aj na obnovu približne 70 metrov asfaltového povrchu smerom ku križovatke s cestou tretej triedy číslo 1650. NSK investoval do rekonštrukcie mosta viac ako 271.000 eur.
.

Neprehliadnite

Černěnko: Pri napĺňaní funkcií moderného štátu sa musíme posunúť ďalej

RADVANSKÝ: Vízia Slovenska do roku 2040 skúma parametre kvality života

SMATANA: O zdravotnom stave ľudí nerozhoduje iba kvalita nemocníc

M. Štefánik: V najhoršom scenári by Slovensko upadlo do špirály úpadku