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Nitriansky kraj sprejazdnil most v obci Lúčnica nad Žitavou
Stavebné práce sa týkali celkovo 30,38 metra komunikácie vrátane mostného objektu.
Autor TASR
Lúčnica nad Žitavou 31. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v pondelok sprejazdnil zrekonštruovaný most na ceste tretej triedy v obci Lúčnica nad Žitavou v okrese Nitra. Kompletnou rekonštrukciou prešlo 56-ročné premostenie ponad potok Lúžtek, ktoré bolo v havarijnom stave. Súčasne obnovili aj časť cesty smerujúcej k mostu. TASR o tom informovala hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.
Stavebné práce sa týkali celkovo 30,38 metra komunikácie vrátane mostného objektu. „Na zachovaných základoch sme vybudovali nové časti opôr, úložné prahy a železobetónovú nosnú konštrukciu. Most má dĺžku 9,4 metra a šírku 7,93 metra,“ uviedol Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou rekonštrukcie boli nové izolácie, rímsy a asfaltové vrstvy, ako aj rozšírenie krajnice pred mostom a za ním. Na zachovaných častiach konštrukcie vykonali sanáciu a osadili nové zábradlie. Základy mosta zostali zachované. Zhotoviteľ zároveň prečistil a spevnil koryto potoka Lúžtek.
Uzáveru komunikácie využila Regionálna správa a údržba ciest Nitra aj na obnovu približne 70 metrov asfaltového povrchu smerom ku križovatke s cestou tretej triedy číslo 1650. NSK investoval do rekonštrukcie mosta viac ako 271.000 eur.
Stavebné práce sa týkali celkovo 30,38 metra komunikácie vrátane mostného objektu. „Na zachovaných základoch sme vybudovali nové časti opôr, úložné prahy a železobetónovú nosnú konštrukciu. Most má dĺžku 9,4 metra a šírku 7,93 metra,“ uviedol Matej Takáč z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Súčasťou rekonštrukcie boli nové izolácie, rímsy a asfaltové vrstvy, ako aj rozšírenie krajnice pred mostom a za ním. Na zachovaných častiach konštrukcie vykonali sanáciu a osadili nové zábradlie. Základy mosta zostali zachované. Zhotoviteľ zároveň prečistil a spevnil koryto potoka Lúžtek.
Uzáveru komunikácie využila Regionálna správa a údržba ciest Nitra aj na obnovu približne 70 metrov asfaltového povrchu smerom ku križovatke s cestou tretej triedy číslo 1650. NSK investoval do rekonštrukcie mosta viac ako 271.000 eur.