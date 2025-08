Nitriansky kraj spúšťa opravu mosta cez kanál Stará Gúta - Lándor

Vrbová nad Váhom 1. augusta (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) spúšťa v pondelok 4. augusta opravu mosta na ceste III/1474 cez hlavný kanál Stará Gúta - Lándor v okrese Komárno. Kraj investuje do jeho obnovy viac ako 700.000 eur. Stavebné práce potrvajú približne osem mesiacov, informoval predseda NSK Branislav Becík.



Dôvodom komplexnej rekonštrukcie sú vážne technické poruchy mosta, ktorý je v správe NSK. Súčasný most je označený stupňom VII - havarijný stav.



Premostenie postavené v roku 1982 bude z veľkej časti zbúrané a zmodernizované. Horná stavba je výrazne poškodená, najmä pri rímsach dochádza k zatekaniu a vrchné vrstvy betónu odpadávajú v dôsledku pokročilej korózie, zhodnotil Juraj Bánsky z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.



Zachované zostanú opory a piliere mosta, ktoré sú v uspokojivom technickom stave. Zbúraná bude pôvodná nosná konštrukcia vrátane úložných prahov na medziľahlých podperách a horná časť opôr. Zhotoviteľ vybuduje úplne nový mostný zvršok.



Už pred rekonštrukciou bola doprava v lokalite vedená jednosmerne, aby sa znížila zaťažiteľnosť mosta. Z dôvodu bezpečnosti bude v mieste realizácie prác platiť od soboty 2. augusta úplná uzávera pre všetky typy dopravy vrátane chodcov.



Obchádzka dlhá 17,4 kilometra bude vyznačená dočasným dopravným značením. Povedie po ceste III/1463 od mestskej časti Komárno - Hliník smerom cez obec Kava, z cesty III/1474 smerom cez obec Vrbová nad Váhom po komunikácii podniku Vodohospodárskej výstavby cez obec Kava. Obchádzka je určená len pre vozidlá do 3,5 tony s výnimkou autobusov regionálneho dopravcu, spoločnosti Arriva.