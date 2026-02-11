Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitriansky kraj spúšťa projekt zameraný na bezpečnosť v školách

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Školenia sa v priebehu nasledujúcich týždňov uskutočnia na pôde stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v okresoch Zlaté Moravce a Nitra.

Autor TASR
Nitra 11. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (PZ) v Nitre spúšťa projekt zameraný na bezpečnosť a ochranu žiakov, ale aj pedagógov a nepedagogických zamestnancov škôl. Kraj tým reaguje na vývoj spoločenskej situácie a okolnosti, ktoré sa čoraz častejšie dotýkajú aj školského prostredia, povedal predseda NSK Branislav Becík.

Školenia sa v priebehu nasledujúcich týždňov uskutočnia na pôde stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v okresoch Zlaté Moravce a Nitra. Projekty Je to na tebe a Šikana a kyberšikana sa realizujú priamo v školskom prostredí. Ich spoločným menovateľom je odborná prevencia, otvorený dialóg so žiakmi a praktické ukážky policajnej práce. Projekt Ministerstva vnútra SR a Odboru poriadkovej polície Prezídia PZ U-S-B (Uteč - Skry sa - Bojuj) je zameraný na pedagogický a nepedagogický personál.
.

