Nitriansky kraj spúšťa projekt zameraný na bezpečnosť v školách
Školenia sa v priebehu nasledujúcich týždňov uskutočnia na pôde stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v okresoch Zlaté Moravce a Nitra.
Autor TASR
Nitra 11. februára (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru (PZ) v Nitre spúšťa projekt zameraný na bezpečnosť a ochranu žiakov, ale aj pedagógov a nepedagogických zamestnancov škôl. Kraj tým reaguje na vývoj spoločenskej situácie a okolnosti, ktoré sa čoraz častejšie dotýkajú aj školského prostredia, povedal predseda NSK Branislav Becík.
Školenia sa v priebehu nasledujúcich týždňov uskutočnia na pôde stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti NSK v okresoch Zlaté Moravce a Nitra. Projekty Je to na tebe a Šikana a kyberšikana sa realizujú priamo v školskom prostredí. Ich spoločným menovateľom je odborná prevencia, otvorený dialóg so žiakmi a praktické ukážky policajnej práce. Projekt Ministerstva vnútra SR a Odboru poriadkovej polície Prezídia PZ U-S-B (Uteč - Skry sa - Bojuj) je zameraný na pedagogický a nepedagogický personál.
