Nitriansky kraj tento rok poskytol obciam dotácie za 1,8 milióna eur

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Kraj informoval, že jednorazová pomoc smerovala do všetkých siedmich okresov NSK.

Autor TASR
Nitra 22. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v roku 2025 vyčlenil na jednorazové dotácie pre obce v regióne viac ako 1,8 milióna eur. O podporu v hodnote 5000 eur požiadalo 352 z 354 obcí a miest v NSK.

Kraj informoval, že jednorazová pomoc smerovala do všetkých siedmich okresov NSK. „Samosprávy využili tieto prostriedky najmä na skvalitnenie verejného priestoru a komunitného života. Financie smerovali do organizácie kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, ale aj do opráv chodníkov, kultúrnych domov, cintorínov, sakrálnych pamiatok, verejného osvetlenia či modernizácie obecných rozhlasov,“ uviedla hovorkyňa NSK Zuzana Vilčeková.

Podľa predsedu kraja Branislava Becíka je kľúčom k úspechu dotačnej schémy predovšetkým aktívny prístup starostov a primátorov. „Prax nám ukázala, že dôležité sú aj jasné a transparentné pravidlá, univerzálnosť výzvy a jednoduché vyúčtovanie. Dotácie pre obce sa nám darí úspešne prideľovať už tretí rok,“ doplnil Becík.
