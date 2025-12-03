< sekcia Regióny
Nitriansky kraj tento rok rekonštruoval desiatky úsekov ciest a mostov
Na krajských komunikáciách pracovali aj v roku 2025 mostné a cestné čaty Regionálnej správy a údržby ciest Nitra (RSÚC) Nitra.
Autor TASR
Nitra 3. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v roku 2025 zrealizoval desiatky projektov, ktoré boli zamerané na rekonštrukcie mostov a ciest druhej a tretej triedy. Ako pripomenul, sú medzi nimi rozsiahle opravy i menšie povrchové úpravy na vozovkách.
Najväčšou mostnou stavbou roka bola podľa NSK komplexná rekonštrukcia Cabajského mosta v Nitre za 1,7 milióna eur. Kraj okrem toho rekonštruoval aj mosty v Starom Hrádku, v Malých Ripňanoch, Hornom Piali a Bohuniciach. „Masívnu opravu finalizujeme v Šahách - Tešmáku a Hajnej Novej Vsi. Tento rok sme začali s opravou mostov v Novej Dedine, Uhliskách, Tekovských Lužanoch a Hokovciach v Levickom okrese a tiež v Kolárove v mestskej časti Veľký Ostrov a mosta cez kanál Stará Gúta - Lándor pri Vrbovej nad Váhom v okrese Komárno,“ informoval Úrad NSK.
Na krajských komunikáciách pracovali aj v roku 2025 mostné a cestné čaty Regionálnej správy a údržby ciest Nitra (RSÚC) Nitra. Zameriavali sa na rýchle, drobné a povrchové opravy mostov a ciest. „Takéto zásahy predlžujú ich životnosť a znižujú budúce náklady na rozsiahle rekonštrukcie. Špecializované tímy vznikli v roku 2023 a dnes sa starajú o viac než 2000 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. V roku 2025 zrepasovali mostné čaty celkovo 17 premostení. Za tri roky zrekonštruoval náš kraj už 78 mostov,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
RSÚC okrem toho v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti obnovila a zmodernizovala 20 kilometrov krajských komunikácií v 11 úsekoch v okresoch Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, Topoľčany a Šaľa. „Išlo najmä o výmenu asfaltových vrstiev, spevnenie krajníc, opravy priepustov a doplnenie bezpečnostných prvkov. Investícia z rozpočtu NSK dosiahla 2,8 milióna eur,“ priblížila RSÚC, ktorej v tomto roku pribudlo do vozového parku viac ako 30 nových strojov v hodnote 946.000 eur.
Podľa Becíka patrí medzi najvýznamnejšie cestné stavby v roku 2025 prestavba stykovej križovatky v mestskej časti Nitra - Mlynárce na plnohodnotnú okružnú križovatku. „V obci Ladice v Zlatomoravskom okrese sme tiež vybudovali 78-metrový oporný múr na jedinej prístupovej ceste do Kostolian pod Tribečom. Pred obcou Žirany v okrese Nitra sme zasa vybudovali úplne novú cestu na 115 pilótach po tom, ako zosuv poškodil jedinú prístupovú komunikáciu,“ povedal Becík.
Ako pripomenul, NSK už začal aj s opravou dôležitej komunikácie Drženice - hranice kraja v okrese Levice a na spustenie stavebných prác čaká úsek Dolný Ohaj - Hurbanovo na pomedzí okresov Nové Zámky a Komárno. „V mnohých prípadoch sme siahli po európskych zdrojoch a budeme v tom pokračovať. Každý most, každá cesta a každý zjazdný kilometer predstavujú konkrétneho človeka, ktorý sa potrebuje bezpečne dostať do práce, školy či za službami,“ doplnil Becík.
Najväčšou mostnou stavbou roka bola podľa NSK komplexná rekonštrukcia Cabajského mosta v Nitre za 1,7 milióna eur. Kraj okrem toho rekonštruoval aj mosty v Starom Hrádku, v Malých Ripňanoch, Hornom Piali a Bohuniciach. „Masívnu opravu finalizujeme v Šahách - Tešmáku a Hajnej Novej Vsi. Tento rok sme začali s opravou mostov v Novej Dedine, Uhliskách, Tekovských Lužanoch a Hokovciach v Levickom okrese a tiež v Kolárove v mestskej časti Veľký Ostrov a mosta cez kanál Stará Gúta - Lándor pri Vrbovej nad Váhom v okrese Komárno,“ informoval Úrad NSK.
Na krajských komunikáciách pracovali aj v roku 2025 mostné a cestné čaty Regionálnej správy a údržby ciest Nitra (RSÚC) Nitra. Zameriavali sa na rýchle, drobné a povrchové opravy mostov a ciest. „Takéto zásahy predlžujú ich životnosť a znižujú budúce náklady na rozsiahle rekonštrukcie. Špecializované tímy vznikli v roku 2023 a dnes sa starajú o viac než 2000 kilometrov ciest druhej a tretej triedy. V roku 2025 zrepasovali mostné čaty celkovo 17 premostení. Za tri roky zrekonštruoval náš kraj už 78 mostov,“ uviedol predseda NSK Branislav Becík.
RSÚC okrem toho v rámci projektu Zvýšenie bezpečnosti obnovila a zmodernizovala 20 kilometrov krajských komunikácií v 11 úsekoch v okresoch Komárno, Nové Zámky, Nitra, Levice, Topoľčany a Šaľa. „Išlo najmä o výmenu asfaltových vrstiev, spevnenie krajníc, opravy priepustov a doplnenie bezpečnostných prvkov. Investícia z rozpočtu NSK dosiahla 2,8 milióna eur,“ priblížila RSÚC, ktorej v tomto roku pribudlo do vozového parku viac ako 30 nových strojov v hodnote 946.000 eur.
Podľa Becíka patrí medzi najvýznamnejšie cestné stavby v roku 2025 prestavba stykovej križovatky v mestskej časti Nitra - Mlynárce na plnohodnotnú okružnú križovatku. „V obci Ladice v Zlatomoravskom okrese sme tiež vybudovali 78-metrový oporný múr na jedinej prístupovej ceste do Kostolian pod Tribečom. Pred obcou Žirany v okrese Nitra sme zasa vybudovali úplne novú cestu na 115 pilótach po tom, ako zosuv poškodil jedinú prístupovú komunikáciu,“ povedal Becík.
Ako pripomenul, NSK už začal aj s opravou dôležitej komunikácie Drženice - hranice kraja v okrese Levice a na spustenie stavebných prác čaká úsek Dolný Ohaj - Hurbanovo na pomedzí okresov Nové Zámky a Komárno. „V mnohých prípadoch sme siahli po európskych zdrojoch a budeme v tom pokračovať. Každý most, každá cesta a každý zjazdný kilometer predstavujú konkrétneho človeka, ktorý sa potrebuje bezpečne dostať do práce, školy či za službami,“ doplnil Becík.