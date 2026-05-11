Nitriansky kraj udelí ceny za rok 2025 trom osobnostiam
Autor TASR
Nitra 11. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) udelí za rok 2025 svoje ocenenia trom osobnostiam. Ich mená v pondelok schválili krajskí poslanci.
Cenu NSK získa vysokoškolský pedagóg, ekonóm, bankár a dlhoročný predseda NSK Milan Belica. Ocenený bude za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ekonomiky, bankovníctva, regionálnej politiky a regionálneho rozvoja a takisto za dlhoročné vykonávanie funkcie predsedu a reprezentáciu NSK na Slovensku a v zahraničí.
Ocenená bude aj vysokoškolská pedagogička, akademická funkcionárka, odborníčka na ekonomiku poľnohospodárstva a rozvoj vidieka a expertka FAO pre výživu a poľnohospodárstvo Mária Kadlečíková. Cena NSK za rok 2025 jej bude udelená za celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti vysokoškolského vzdelávania, ekonomiky poľnohospodárstva a výživy, personálneho manažmentu, rozvoja vidieka a reprezentáciu NSK doma a v zahraničí.
Cenu NSK dostane aj pedagóg, organizátor mládežníckeho športu, zakladateľ šachového klubu, verejne činný občan a občiansky aktivista Zoltán Miholics. Ocenený bude za celoživotné zásluhy v oblasti vzdelávania detí a mládeže, výrazný osobný prínos pre rozvoj šachového športu medzi mládežou, rozvoj vidieka a úspešnú reprezentáciu NSK na Slovensku i v zahraničí.
