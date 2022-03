Nitriansky kraj udelí za rok 2021 ocenenie štyrom osobnostiam

Nitra 28. marca (TASR) – Nitriansky samosprávny kraj (NSK) udelí za rok 2021 ocenenia štyrom osobnostiam. Nominácie na svojom pondelkovom rokovaní schválili aj krajskí poslanci.



Za mimoriadne športové výkony, dosiahnuté výsledky a medailové umiestnenia a tiež za reprezentáciu Nitrianskeho kraja na Slovensku i v zahraničí získa Cenu NSK reprezentantka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková. Ocenená bude aj dlhoročná členka umeleckého súboru DAB v Nitre, divadelná a filmová herečka Žofia Martišová. „Cenu NSK získa za celoživotné zásluhy v oblasti divadelného a filmového umenia,“ uvádza sa v zdôvodnení návrhu na ocenenie.



Kraj udelí cenu aj bývalému reprezentantovi Československa a Slovenska v atletike, slovenskému rekordérovi v hode diskom, trénerovi a členovi atletickej Siene slávy Ladislavovi Petrovičovi. „Ocenený bude za jeho celoživotné zásluhy a osobný prínos v oblasti rozvoja športu, dosiahnuté výsledky a medailové umiestnenia,“ uviedol NSK.



Poslanci na svojom pondelkovom rokovaní rozhodli, že in memoriam udelia Cenu NSK aj dlhoročnému krajskému poslancovi, bývalému ministrovi školstva a pedagógovi Lászlóovi Szigetimu. „Predovšetkým za jeho dlhoročné pôsobenie v regionálnej politike a za zásluhy v školstve a vzdelávaní,“ uviedol krajskí poslanec Iván Farkas, ktorý ocenenie navrhol. „Ja som ho dlhé roky poznal, bol to veľmi korektný človek, ktorý dokázal riešiť problémy s pokojom džentlmena. Mal veľa múdrych a rozumných nápadov a riešení. Určite je to osobnosť, ktorá si zaslúži ocenenie NSK,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica.