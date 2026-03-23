Nitriansky kraj udelil ocenenie Starostlivý anjel
Autor TASR
Nitra 23. marca (TASR) - Ocenenie Starostlivý anjel si v pondelok prevzalo 12 zamestnancov zariadení sociálnych služieb z Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) spomedzi 49 nominovaných. Slávnostné odovzdávanie sa konalo v Koncertnej sále Župného domu v Nitre.
Zamestnanci mohli získať ocenenie v kategóriách manažment, zdravotno-sociálny úsek, opatrovateľský úsek a ostatní pracovníci. Odovzdávali ho predseda NSK Branislav Becík a vedúca odboru sociálnych vecí Úradu NSK Zdenka Valentová.
V kategórii manažment uspeli Marta Kucmerová, Edita Gálová a Eva Cigáňová. V zdravotno-sociálnom úseku ocenenie získali Mária Tóthová, Radoslava Savová a Mária Luknišová. V opatrovateľskom úseku boli ocenené Gabriela Vodná, Zdena Nagyová a Kristína Vozáriková. V kategórii ostatní zamestnanci putovalo ocenenie Ivete Vargovej, Márii Zvalovej a Janke Švecovej.
„Naše poďakovanie patrí všetkým sociálnym pracovníkom v našom Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorí si svoju prácu vykonávajú naozaj zodpovedne, s odhodlaním a vo veľa prípadoch aj s ľudskosťou,“ uviedol Becík.
NSK udeľuje ocenenie Starostlivý anjel od roku 2016 pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce. Je určené zamestnancom zariadení sociálnych služieb za mimoriadne činy a kvalitne vykonávanú prácu a predstavuje prejav úcty a vďaky za ich obetavú službu.
