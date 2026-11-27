< sekcia Regióny
Nitriansky kraj ukončil druhú etapu obnovy krajských ciest III. triedy
Práce zahŕňali výmenu poškodených asfaltových vrstiev, lokálne opravy podložia, spevnenie krajníc či čistenie priekop a priepustov.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Druhá etapa obnovy krajských ciest III. triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji (NSK) je dokončená. Obnovených bolo päť úsekov v okresoch Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Levice a Zlaté Moravce s celkovou dĺžkou viac ako 8,6 kilometra, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Práce zahŕňali výmenu poškodených asfaltových vrstiev, lokálne opravy podložia, spevnenie krajníc či čistenie priekop a priepustov. Vymenené či doplnené boli aj smerové koly. „Rozsah prác sme prispôsobili technickému stavu konkrétnych úsekov. Cieľom bolo odstrániť poškodenia vozoviek a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky,“ povedal riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra Matúš Starovič.
V rámci druhej etapy projektu boli opravené úseky ciest Rastislavice - Poľný Kesov, Veľký Dvor - Želiezovce, Veľké Ripňany - Behynce, Ipeľské Úľany - Plášťovce a Malé Vozokany - intravilán.
Počas prvej etapy v auguste tohto roka NSK dokončil opravu takmer ôsmich kilometrov ciest v úsekoch Sikenica - Lontov, Janíkovce - Nitra, Malé Bedzany - Veľké Bedzany, Gbelce - Diva a Zlatná na Ostrove.
Nitriansky samosprávny kraj za uplynulé štyri roky zrekonštruoval doteraz celkovo 108 mostov a viac ako 334 kilometrov ciest II. a III. triedy vo svojej správe.
Práce zahŕňali výmenu poškodených asfaltových vrstiev, lokálne opravy podložia, spevnenie krajníc či čistenie priekop a priepustov. Vymenené či doplnené boli aj smerové koly. „Rozsah prác sme prispôsobili technickému stavu konkrétnych úsekov. Cieľom bolo odstrániť poškodenia vozoviek a zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky,“ povedal riaditeľ Regionálnej správy a údržby ciest Nitra Matúš Starovič.
V rámci druhej etapy projektu boli opravené úseky ciest Rastislavice - Poľný Kesov, Veľký Dvor - Želiezovce, Veľké Ripňany - Behynce, Ipeľské Úľany - Plášťovce a Malé Vozokany - intravilán.
Počas prvej etapy v auguste tohto roka NSK dokončil opravu takmer ôsmich kilometrov ciest v úsekoch Sikenica - Lontov, Janíkovce - Nitra, Malé Bedzany - Veľké Bedzany, Gbelce - Diva a Zlatná na Ostrove.
Nitriansky samosprávny kraj za uplynulé štyri roky zrekonštruoval doteraz celkovo 108 mostov a viac ako 334 kilometrov ciest II. a III. triedy vo svojej správe.