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Nitriansky kraj ukončil modernizáciu mosta v obci Veľké Ludince

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Za posledného tri a pol roka krajská samospráva zmodernizovala naprieč celým krajom 87 mostov, do konca roka opraví ďalšie.

Autor TASR
Veľké Ludince 3. júla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) otvoril zmodernizovaný most na ceste II/588 priamo v obci Veľké Ludince v okrese Levice. Náklady na jeho prestavbu dosiahli takmer 187.000 eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.

Pôvodný 88-ročný mostný objekt už nespĺňal požiadavky na bezpečnú prevádzku. Podľa poslednej odbornej prehliadky bol zaradený do VI. stupňa stavebno-technického stavu, čo predstavovalo veľmi zlý stav. Z tohto dôvodu pristúpil kraj k jeho úplnej prestavbe. Pôvodný most bol odstránený a nahradený úplne novým.

V rámci stavebných prác boli vo Veľkých Ludinciach vybudované nové základy, opory mosta a jeho nosná konštrukcia. Súčasťou projektu sú aj nové rímsy so zábradlím, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti cestnej premávky. „Pod mostom bolo zároveň prečistené a spevnené dno odvodňovacej priekopy betónovou dlažbou a upravené jeho vedenie v blízkosti krajskej cesty,“ zhrnula Karina Olejárová z odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.

Za posledného tri a pol roka krajská samospráva zmodernizovala naprieč celým krajom 87 mostov, do konca roka opraví ďalšie.
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