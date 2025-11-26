Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nitriansky kraj ukončil rekonštrukciu mosta v Hornom Piali

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marián Holubčík

Počas rekonštrukčných prác bol pôvodný 64-ročný most od základov nahradený úplne novým.

Autor TASR
Horný Pial 26. novembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil rekonštrukciu mosta na ceste druhej triedy II/580 v Hornom Piali v okrese Levice. Práce trvali viac ako päť mesiacov a kompletná modernizácia si vyžiadala vyše 430.000 eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.

Počas rekonštrukčných prác bol pôvodný 64-ročný most od základov nahradený úplne novým. Staré premostenie bolo podľa diagnostiky v stupni veľmi zlé, poruchy ovplyvňovali jeho zaťažiteľnosť aj bezpečnosť dopravy. Diagnostika potvrdila poškodenie betónu aj koróziu výstuže.

Zhotoviteľ v rámci rekonštrukcie vybudoval nové základy, opory, nosnú konštrukciu aj rímsy. Navŕtal desať pilót. Most má nový asfaltový povrch, zvodidlá a trvalé dopravné značenie. Upravené bolo aj koryto kanála v jeho bezprostrednej blízkosti.

Aktuálne most spĺňa všetky technické normy a parametre pre cesty II. triedy. Zároveň sa vďaka rozšíreniu zvýšila plynulosť dopravy, skonštatoval Juraj Bánsky z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
