Nitriansky kraj ukončil rekonštrukciu mosta nad Lándorským kanálom
Za posledné štyri roky NSK zrekonštruoval 84 premostení.
Autor TASR
Vrbová nad Váhom 11. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil rekonštrukciu mosta nad Lándorským kanálom na ceste III/1474 pri obci Vrbová nad Váhom v okrese Komárno. Pre motoristov sa zároveň skončili niekoľkomesačné obchádzky. Most je plne funkčný a sprístupnený pre všetkých účastníkov cestnej premávky, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Rekonštrukciu premostenia si vyžiadal jeho havarijný stav. Doprava na moste bola pre zlý technický stav obmedzená. Oprava sa začala v auguste minulého roka. Z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok boli práce počas zimy približne na dva mesiace prerušené. Napriek tomu sa podarilo projekt úspešne dokončiť podľa aktualizovaného harmonogramu. NSK investoval do obnovy viac ako 700.000 eur.
Pôvodná nosná konštrukcia z roku 1982 bola odstránená, rovnako aj poškodené časti opôr a podpier. Zachované zostali iba piliere a opory, ktoré odborná diagnostika vyhodnotila ako vyhovujúce. Tie boli následne opravené a zosilnené.
Súčasťou prác bola výstavba novej nosnej konštrukcie, nových opôr, mostného záveru aj kompletného odvodnenia mosta a jeho okolia. Na zlepšenie bezpečnosti a plynulosti dopravy sa v úseku cesty tretej triedy uskutočnila rekonštrukcia vozovky pred mostom aj za ním. Doplnili sa aj záchytné bezpečnostné zariadenia.
Za posledné štyri roky NSK zrekonštruoval 84 premostení. Do konca tohto roka by malo byť opravených a zmodernizovaných celkovo 108 mostov, potvrdil Becík.
