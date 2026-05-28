Nitriansky kraj ukončil rekonštrukciu mosta ponad rieku Žitava
Autor TASR
Vieska nad Žitavou 28. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) ukončil rekonštrukciu mosta na ceste III/1630 vo Vieske nad Žitavou v okrese Zlaté Moravce. Celkové náklady na rekonštrukciu premostenia ponad rieku Žitava dosiahli takmer 660.000 eur, informoval predseda NSK Branislav Becík.
Pôvodný 80-ročný most vo Vieske nad Žitavou bol v havarijnom stave. Predstavoval riziko nielen pre dopravu, ale aj z hľadiska prietoku rieky Žitava. Po rekonštrukcii ho nahradilo úplne nové premostenie, ktoré spĺňa požiadavky modernej dopravnej infraštruktúry i protipovodňovej ochrany. Práce trvali vrátane zimnej stavebnej prestávky desať mesiacov.
Pôvodný most bol kompletne rozobratý a na jeho mieste bol postavený úplne nový. Ten je postavený na vyššej kóte a bez stredového piliera. „Pôvodný most mal nedostatočný prietočný profil a závažné konštrukčné poruchy. Nové technické riešenie reflektuje nielen na aktuálne normy, ale aj potrebu ochrany územia pred povodňami,“ skonštatovala Karina Olejárová z Odboru dopravy a pozemných komunikácií Úradu NSK.
Nitriansky samosprávny kraj za tri a pol roka opravil 85 premostení naprieč celým krajom. Obnova mostnej i cestnej infraštruktúry zostáva podľa slov Becíka aj naďalej kľúčovou prioritou kraja.
