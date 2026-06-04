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Nitriansky kraj ukončil rekonštrukciu cesty pri obci Drženice
V rámci modernizácie krajskej cesty boli vymenené asfaltové vrstvy, rozšírené a spevnené krajnice a doplnené dopravné značenie.
Autor TASR
Drženice 4. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v týchto dňoch sprejazdnil zrekonštruovaný úsek cesty II/524 od obce Drženice (okres Levice) po hranicu s Banskobystrickým krajom.
Ako informoval, počas stavebných prác sa postupne zmodernizovala takmer 16-kilometrová časť komunikácie v smere Drženice/Kmeťovce cez katastrálne územia obcí Horné Žemberovce, Jalakšová, Bátovce, Horné Jabloňovce, Bohunice a Uhliská. „Som rád, že sa práce zvládli nielen vo vysokej kvalite, ale aj o mesiac skôr, ako sme pôvodne plánovali,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
V rámci modernizácie krajskej cesty boli vymenené asfaltové vrstvy, rozšírené a spevnené krajnice a doplnené dopravné značenie. „Použili sme približne 13.000 ton asfaltových zmesí a obnovili rozsiahle úseky vozovky, v niektorých miestach aj vrátane komplexnej výmeny ich konštrukčných vrstiev. V rámci projektu sme zároveň realizovali úpravy odvodnenia, modernizovali bezpečnostné prvky a zabezpečili bezbariérové riešenia v obci Bátovce. Projekt sme doplnili aj o SMART prvky, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu monitoringu a riadeniu dopravy,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová. Ako doplnila, na ceste sa budú ešte do polovice júna realizovať menšie úpravy, ktoré však premávku neobmedzia.
Projekt bol spolufinancovaný z európskych zdrojov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Celkové náklady presiahli sumu 1,6 milióna eur. „Dnes máme na severe levického okresu modernú cestu, ktorá spĺňa súčasné štandardy. V tomto regióne dokonca nadväzuje aj na zrekonštruované mosty, ktoré sa nám tam pred pár mesiacmi podarilo vybudovať. NSK za posledné roky systematicky investuje do obnovy regionálnej cestnej siete. V uplynulom tri a pol roku sme zmodernizovali už viac ako 300 kilometrov ciest II. a III. triedy,“ doplnil Becík.
Ako informoval, počas stavebných prác sa postupne zmodernizovala takmer 16-kilometrová časť komunikácie v smere Drženice/Kmeťovce cez katastrálne územia obcí Horné Žemberovce, Jalakšová, Bátovce, Horné Jabloňovce, Bohunice a Uhliská. „Som rád, že sa práce zvládli nielen vo vysokej kvalite, ale aj o mesiac skôr, ako sme pôvodne plánovali,“ skonštatoval predseda NSK Branislav Becík.
V rámci modernizácie krajskej cesty boli vymenené asfaltové vrstvy, rozšírené a spevnené krajnice a doplnené dopravné značenie. „Použili sme približne 13.000 ton asfaltových zmesí a obnovili rozsiahle úseky vozovky, v niektorých miestach aj vrátane komplexnej výmeny ich konštrukčných vrstiev. V rámci projektu sme zároveň realizovali úpravy odvodnenia, modernizovali bezpečnostné prvky a zabezpečili bezbariérové riešenia v obci Bátovce. Projekt sme doplnili aj o SMART prvky, ktoré prispievajú k efektívnejšiemu monitoringu a riadeniu dopravy,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eurovia SK Nikola Horizralová. Ako doplnila, na ceste sa budú ešte do polovice júna realizovať menšie úpravy, ktoré však premávku neobmedzia.
Projekt bol spolufinancovaný z európskych zdrojov prostredníctvom nenávratného finančného príspevku. Celkové náklady presiahli sumu 1,6 milióna eur. „Dnes máme na severe levického okresu modernú cestu, ktorá spĺňa súčasné štandardy. V tomto regióne dokonca nadväzuje aj na zrekonštruované mosty, ktoré sa nám tam pred pár mesiacmi podarilo vybudovať. NSK za posledné roky systematicky investuje do obnovy regionálnej cestnej siete. V uplynulom tri a pol roku sme zmodernizovali už viac ako 300 kilometrov ciest II. a III. triedy,“ doplnil Becík.