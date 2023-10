Nitriansky kraj uvažuje o kúpe sídla aj o jeho výstavbe v centre Nitry

Nitra 28. októbra (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) sa budú na svojom rokovaní 30. októbra opäť zaoberať obstaraním sídla pre Úrad NSK. Zastupiteľstvo sa bude zoznamovať s analýzou, ktorá rozoberá tri možnosti. Kúpu budovy bývalého Telekomu, možnosť kúpiť s budovou Telekomu aj nevyužívaný objekt niekdajšej hlavnej pošty, či postaviť nové sídlo kraja v centre Nitry na Svätoplukovom námestí.



Kraj nemá vlastnú budovu od svojho vzniku. Podľa Úradu NSK sa už v priebehu rokov na zabezpečenie priestorov pre úradníkov minulo takmer 7,6 milióna eur. "Vzhľadom na prebiehajúce súdne konania a nájom aktuálne užívaných priestorov na Rázusovej ulici sa ešte stále nejedná o konečnú sumu," upozornil riaditeľ Úradu NSK Peter Privalinec.



NSK zverejnil ešte v apríli inzerát, v ktorom oznámil úmysel kúpiť v Nitre administratívne priestory pre 300 zamestnancov. Kraj zvažoval viaceré možnosti, zverejnená analýza sa už zaoberala iba tromi. Teda kúpou budov Telekomu a pošty, prípadne výstavbou nového sídla.



Najlacnejšia verzia, o ktorej budú krajskí poslanci rokovať, je odkúpenie budovy Telekomu na Kúpeľnej ulici. Spolu s rekonštrukčnými prácami by toto riešenie stálo aj s DPH vyše 29 miliónov eur. Druhá alternatíva, pri ktorej by kraj spolu s budovou Telekomu kúpil aj objekt susediacej pošty by si vyžiadal celkové náklady viac ako 43 miliónov eur.



Krajskí poslanci sa budú zaoberať aj možnosťou postaviť nové sídlo NSK na Svätoplukovom námestí. Celkové náklady by v tomto prípade boli takmer 36 miliónov eur. "Výhodou je komplexné vyriešenie problematiky umiestnenia pracovníkov Úradu NSK, vhodné umiestnenie a menej nákladná údržba. Zároveň sa uvoľní budova na Kupeckej ulici a priestory Župného domu pre ďalšie potreby NSK," uvádza sa v analýze.



Zastupiteľstvo NSK sa bude na svojom rokovaní zatiaľ iba oboznamovať s výsledkami analýzy. Komisia majetku však už poslancom odporučila, aby v ďalšom kroku schválili alternatívu číslo tri, teda výstavbu novej budovy.