Nitriansky kraj uviedol mapu poskytovateľov sociálnych služieb
Autor TASR
Nitra 13. mája (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vytvoril novú interaktívnu mapu poskytovateľov sociálnych služieb. Ako informoval, online mapa má verejnosti uľahčiť orientáciu v dostupnej pomoci na území regiónu.
V prehľadnej mape je možné vyhľadať zariadenia sociálnych služieb podľa typu služby, lokality či cieľovej skupiny a získať základné informácie vrátane adresy a kontaktov na poskytovateľov. „Cieľom nového nástroja je zvýšiť dostupnosť informácií pre seniorov, osôb so zdravotným znevýhodnením, rodiny aj všetkých, ktorí sociálne služby potrebujú alebo ich hľadajú pre svojich blízkych,“ uviedol NSK.
Mapa je interaktívna. Záujemcovia si tak môžu služby filtrovať podľa typu alebo konkrétnej lokality. „Takýto spôsob spracovania informácií výrazne zjednodušuje orientáciu najmä pre ľudí, ktorí sa v sociálnych službách nevyznajú alebo sa nachádzajú v náročnej životnej situácii a potrebujú rýchlu pomoc,“ skonštatoval Úrad NSK.
Mapa poskytovateľov sociálnych služieb bude každé tri mesiace pravidelne aktualizovaná. „Je dostupná online, dá sa jednoducho spustiť cez webovú stránku NSK. Používanie je prispôsobené aj menej technicky zdatným používateľom, aby bola prístupná čo najširšiemu okruhu ľudí,“ doplnil NSK.
