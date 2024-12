Nitriansky kraj v roku 2024 investoval do zdravotníckeho vybavenia

Nitra 17. decembra (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prerozdelil v priebehu tohto roka takmer 250.000 eur formou dotácií, ktoré boli určené na podporu zdravotníctva v regióne. Ďalšie financie vynaložil na kúpu prístrojového vybavenia či podporu lekárskych ambulancií. Konštatuje sa to v správe NSK o investíciách do zdravotníctva v roku 2024.



Kraj v tomto roku zriadil nové CT pracovisko v poliklinike v Šali, kde okrem toho pripravuje aj projekt laboratória klinickej biochémie a hematológie. "CT prístroj na diagnostiku oka na báze spektrometrie sme zakúpili aj pre našu polikliniku v Štúrove. Stál takmer 120.000 eur a už pomáha pri rýchlom, presnom a precíznom diagnostikovaní ochorení zraku. Okrem toho NSK zabezpečil pre Kliniku detí a dorastu Fakultnej nemocnice (FN) v Nitre prístroj na analýzu krvi v hodnote viac ako 22.000 eur," pripomenul NSK.



Kraj v priebehu roka podporil aj zriaďovanie nových lekárskych ambulancií a udržanie už existujúcich. Okrem toho pomáhal pri zamestnávaní nových lekárov či s výchovou a so vzdelávaním mladých zdravotníckych pracovníkov. "Strednej zdravotníckej škole v Nitre sme zabezpečili modernejšie výučbové priestory v budove niekdajšieho chirurgického pavilónu v areáli FN Nitra. K dispozícii je šesť učební a relaxačná zóna na vzdelávanie budúcich zdravotníkov. Vybavenie výučbových priestorov bolo podporené sumou 15.000 eur," uviedol predseda NSK Branislav Becík.



Ako doplnil, kraj v priebehu roka uzatvoril spoluprácu s FN Nitra a FN s poliklinikou Nové Zámky. "Cieľom je zlepšenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Zároveň sme tým zvýšili aj kvalitu v ďalších nedostatkových špecializovaných odboroch, napríklad všeobecné lekárstvo či pediatria," dodal Becík.