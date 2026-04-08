Nitriansky kraj vybral dodávateľa kompy cez rieku Váh vo Vlčanoch

Kompa. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť SAM Industries, ktorá ponúkla cenu 549. 831 eur.

Autor TASR
Nitra 8. apríla (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vybral dodávateľa nemotorovej kompy cez rieku Váh v obci Vlčany v okrese Šaľa. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť SAM Industries, ktorá ponúkla cenu 549.831 eur. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala 554.500 eur.

Nemotorová kompa bude určená na prepravu ľudí, bicyklov, motocyklov a osobných vozidiel s maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony. Súčasťou zákazky je okrem samotného zhotovenia kompy aj jej doprava na miesto a uvedenie do prevádzky.

Vybudovanie kompy cez Váh je jedným z najdôležitejších dopravných projektov kraja v tomto roku. Obnoví spojenie medzi Vlčanmi, Nededom, Žihárcom, Kolárovom a priľahlými obcami na jednej strane Váhu a Selicami a Palárikovom na druhej strane rieky. Podľa predsedu NSK Branislava Becíka sa po spustení novej bezmotorovej kompy obyvateľom ušetrí minimálne 40 minút cestovania po obchádzkových trasách.
