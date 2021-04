Nitriansky kraj vyčlenil financie na rekonštrukciu Jókaiho divadla

Komárno 14. apríla (TASR) – Začiatkom apríla sa začali rekonštrukčné práce budovy Jókaiho divadla v Komárne. Na výmenu okien a dverí objektu vyčlenil Nitriansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ inštitúcie zo svojho rozpočtu vyše 700.000 eur. Investícia by mala byť ukončená do konca tohto kalendárneho roka. Podľa poslanca NSK Ivána Farkasa bude rekonštrukcia objektu pokračovať obnovou skladových priestorov, na ktorú už zriaďovateľ vyčlenil ďalší balík financií.



Moderná budova divadla bola odovzdaná do užívania v roku 1987, pôvodne mala slúžiť ako sídlo Mestského kultúrneho centra. Sochu zdobiacu foyer zhotovil sochár Tibor Bártfay, plastiku na poschodí sochár Tibor Kavecký a gobelín maliar Péter Mester. Jókaiho divadlo je divadlom maďarskej národnostnej menšiny v Komárne. Ako nástupca Maďarského oblastného divadla, založeného v roku 1952, hrá dôležitú úlohu vo verejnom vzdelávaní Maďarov na Slovensku. Svoje súčasné meno prevzalo v roku 1990. Spravuje ho Nitriansky samosprávny kraj.