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Nitriansky kraj vyčlenil na kultúru a cestovný ruch takmer 300.000 eur
Na oblasť kultúry pôjde 245.000 eur, na rozvoj cestovného ruchu je vyčlenených 52.500 eur.
Autor TASR
Nitra 6. júla (TASR) - Poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) vyčlenili takmer 300.000 eur na dotácie v oblasti kultúry a cestovného ruchu. Ako NSK informoval, v mestách a obciach regiónu bude podporených celkovo 339 projektov.
Na oblasť kultúry pôjde 245.000 eur, na rozvoj cestovného ruchu je vyčlenených 52.500 eur. „Podporu získajú folklórne a dožinkové slávnosti, festivaly, koncerty, divadelné podujatia, skautské tábory, rozvoj tradičných remesiel či projekty zamerané na zatraktívnenie regiónu,“ priblížil Úrad NSK.
Ako doplnil, ďalšie prostriedky z dotačných schém pôjdu aj na podporu certifikovaných ubytovaní, obnovu národných kultúrnych pamiatok a všeobecný rozvoj územia obcí. „Financie boli včlenené aj pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov i do zdravotníctva,“ dodal Úrad NSK.
Na oblasť kultúry pôjde 245.000 eur, na rozvoj cestovného ruchu je vyčlenených 52.500 eur. „Podporu získajú folklórne a dožinkové slávnosti, festivaly, koncerty, divadelné podujatia, skautské tábory, rozvoj tradičných remesiel či projekty zamerané na zatraktívnenie regiónu,“ priblížil Úrad NSK.
Ako doplnil, ďalšie prostriedky z dotačných schém pôjdu aj na podporu certifikovaných ubytovaní, obnovu národných kultúrnych pamiatok a všeobecný rozvoj územia obcí. „Financie boli včlenené aj pre sociálne a zdravotne znevýhodnených občanov i do zdravotníctva,“ dodal Úrad NSK.