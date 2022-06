Nitriansky kraj vyhlásil súťaž o najkrajšiu fotku z regiónu

Nitra 14. júna (TASR) - Až do konca septembra sa môžu profesionálni aj amatérski fotografi zapojiť do súťaže, ktorú vyhlásil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) prostredníctvom internetového portálu regionnitra.sk. Jej víťazom sa stanú autori fotiek, ktorým sa podarí najlepšie zachytiť krásy a tradície regiónu.



Fotografie zaslané do súťaže musia byť nasnímané v Nitrianskom kraji v akomkoľvek ročnom období a musia byť dielom autora, ktorý ich do súťaže prihlásil. Ako informovali organizátori, súťažiť je možné s digitálnymi fotkami i fotografiami naskenovanými z kinofilmu.



Jeden autor môže poslať do súťaže maximálne päť fotografií. Musia byť vo vysokom rozlíšení, aby ich bolo možné zväčšovať na formát A3. "Súťažné fotografie je potrebné zaslať do 30. septembra, odborná porota ich vyhodnotí 15. októbra," informovali organizátori.