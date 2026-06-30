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Nitriansky kraj vyplatí niektorým zamestnancom motivačné odmeny
Nitriansky samosprávny kraj vyplatí odmeny predovšetkým tým pracovníkom, ktorých platy sa pohybujú na úrovni minimálnej mzdy.
Autor TASR
Nitra 30. júna (TASR) - Vybrané kategórie zamestnancov kultúrnych organizácií a zariadení sociálnych služieb (ZSS) v Nitrianskom kraji dostanú motivačné odmeny. Krajskí poslanci na tento účel vyčlenili na svojom júnovom rokovaní vyše 1,36 milióna eur.
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyplatí odmeny predovšetkým tým pracovníkom, ktorých platy sa pohybujú na úrovni minimálnej mzdy. „Finančné ohodnotenie týchto zamestnancov je dlhodobo neprimerane nízke aj z dôvodov, ktoré vyplývajú zo zákonnej úpravy. Takýto stav nezodpovedá náročnosti práce, požadovanej kvalifikácii ani spoločenskému významu vykonávaných činností,“ konštatuje sa v schválenom materiáli.
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka chce dať samospráva signál, že si váži ľudí, ktorí sa denne starajú o seniorov, zdravotne znevýhodnených klientov, alebo o múzeá, galérie, knižnice, divadlá či osvetové strediská. „Sú to ľudia, ktorí zabezpečujú kvalitné služby pre obyvateľov a významne prispievajú k zachovaniu sociálnych a kultúrnych hodnôt,“ dodal Becík.
Ako informoval Úrad NSK, viac ako 1170 zamestnancov v sociálnej oblasti dostane odmenu 800 eur brutto. Ide o pozície sestra, sestra so špecializáciou, praktická sestra, asistent, sanitár a opatrovateľ. „Celkové náklady vrátane zákonných odvodov predstavujú približne 1,21 milióna eur,“ doplnil úrad.
V kultúrnych organizáciách získa odmenu vo výške 435 eur brutto celkovo 269 zamestnancov. Medzi nimi sú napríklad knihovníci, muzeológovia, archeológovia, kurátori, metodici, odborní pracovníci osvetových stredísk či umelecko-technické profesie v divadlách. „Na tento účel je vyčlenených viac ako 156.000 eur. Odmeny budú pracovníkom vyplatené za mesiac august v septembrovom výplatnom termíne,“ uviedol Úrad NSK.
Podľa podpredsedu NSK Jozefa Stankovského odmeny môžu pomôcť riaditeľom kultúrnych zariadení a ZSS udržať si kvalifikovaných a skúsených zamestnancov, ktorí však na základe zákonnej úpravy dostávajú nízke mzdy. „Sú to tie nešťastné tabuľkové platy, ktoré môžu byť pre pracovníkov demotivujúce,“ skonštatoval. „Ak nebude dochádzať k valorizácii týchto miezd, je možné, že NSK z vyplácania motivačných odmien vytvorí systémové opatrenie,“ doplnil riaditeľ úradu NSK Peter Privalinec.
Nitriansky samosprávny kraj (NSK) vyplatí odmeny predovšetkým tým pracovníkom, ktorých platy sa pohybujú na úrovni minimálnej mzdy. „Finančné ohodnotenie týchto zamestnancov je dlhodobo neprimerane nízke aj z dôvodov, ktoré vyplývajú zo zákonnej úpravy. Takýto stav nezodpovedá náročnosti práce, požadovanej kvalifikácii ani spoločenskému významu vykonávaných činností,“ konštatuje sa v schválenom materiáli.
Podľa predsedu NSK Branislava Becíka chce dať samospráva signál, že si váži ľudí, ktorí sa denne starajú o seniorov, zdravotne znevýhodnených klientov, alebo o múzeá, galérie, knižnice, divadlá či osvetové strediská. „Sú to ľudia, ktorí zabezpečujú kvalitné služby pre obyvateľov a významne prispievajú k zachovaniu sociálnych a kultúrnych hodnôt,“ dodal Becík.
Ako informoval Úrad NSK, viac ako 1170 zamestnancov v sociálnej oblasti dostane odmenu 800 eur brutto. Ide o pozície sestra, sestra so špecializáciou, praktická sestra, asistent, sanitár a opatrovateľ. „Celkové náklady vrátane zákonných odvodov predstavujú približne 1,21 milióna eur,“ doplnil úrad.
V kultúrnych organizáciách získa odmenu vo výške 435 eur brutto celkovo 269 zamestnancov. Medzi nimi sú napríklad knihovníci, muzeológovia, archeológovia, kurátori, metodici, odborní pracovníci osvetových stredísk či umelecko-technické profesie v divadlách. „Na tento účel je vyčlenených viac ako 156.000 eur. Odmeny budú pracovníkom vyplatené za mesiac august v septembrovom výplatnom termíne,“ uviedol Úrad NSK.
Podľa podpredsedu NSK Jozefa Stankovského odmeny môžu pomôcť riaditeľom kultúrnych zariadení a ZSS udržať si kvalifikovaných a skúsených zamestnancov, ktorí však na základe zákonnej úpravy dostávajú nízke mzdy. „Sú to tie nešťastné tabuľkové platy, ktoré môžu byť pre pracovníkov demotivujúce,“ skonštatoval. „Ak nebude dochádzať k valorizácii týchto miezd, je možné, že NSK z vyplácania motivačných odmien vytvorí systémové opatrenie,“ doplnil riaditeľ úradu NSK Peter Privalinec.