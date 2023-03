Nitriansky kraj vytvoril dotačnú schému na pomoc obciam

Nitra 27. marca (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) poskytne finančnú pomoc obciam na svojom území. Zastupiteľstvo NSK už na svojom marcovom rokovaní schválilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), na základe ktorého budú financie vyplácané.



Ako sa uvádza v schválenom materiáli, NSK bude poskytovať podporu obciam v snahe zastaviť vyľudňovanie vidieckych oblastí. "Je dôležité zabezpečiť stabilné vidiecke prostredie. V súčasnom období, keď obciam výrazne stúpajú náklady na energie, prioritou NSK je poskytnúť samosprávam finančnú podporu," konštatuje sa v dôvodovej správe.



Podľa predsedu NSK Branislava Becíka môžu obce získať na svoje aktivity dotácie v maximálnej hodnote 5000 eur. Peniaze môžu využiť takmer na dvadsiatku rôznych aktivít vymenovaných vo VZN. Okrem budovania a rekonštrukcií komunikácií sú medzi nimi aj investície do kamerových systémov, výstavba detských ihrísk, revitalizácie verejných priestorov či projekty zamerané nakladanie s odpadmi. Na poslanecký návrh sa okruh dotovaných činností rozšíril aj na poskytovanie sociálnych služieb.



NSK chce neskôr diskutovať o pomoci obciam aj so samotnými samosprávami. "Chceme, aby tento dotačný systém pripomienkovali a postupne sme ho nastavili smerom zdola nahor. Je veľmi dôležité podporovať aj malé obce, ktoré z dotačných schém neraz vypadnú, no práve ony potrebujú pomoc najviac," dodal Becík.